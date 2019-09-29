Кто будет тренировать «Спартак» в ближайшую неделю
Вы уже знаете, но еще раз: Олег Кононов больше не работает в «Спартаке». К следующему матчу с «Краснодаром» команду будет готовить Сергей Кузнецов – человек, пришедший в клуб вместе с Кононовым и работавший в его штабе.
После «Краснодара» будет перерыв на сборные. Вероятно, в период между 6 и 19 октября «Спартак» пригласит нового тренера. А в ближайшую неделю Кузнецов будет главным.
Сергей Кузнецов завершил карьеру футболиста в феврале 2018-го года в украинском клубе «Балканы». Еще будучи игроком он проходил стажировку в детских командах в «Черноморца» и «Шахтера». И ездил в венгерский «Ференцварош», где консультировался с главным тренером Томасом Доллем.
Через три месяца после завершения игровой карьеры Кузнецов вошел в тренерский штаб Кононова в «Арсенале».
Кузнецов рассказывал, как познакомился с Кононовым:
«С Олегом Георгиевичем Кононовым мы впервые встретились в 2004 году лет в тираспольском «Шерифе». Позже он пригласил меня в «Карпаты», где в первый раз стал главным тренером. Играл я у него и в «Севастополе.
Я мог начать работать с ним раньше – в «Ахмате». Мы были на связи. Шел разговор о том, чтобы воссоединиться. Но я тогда заканчивал тренерскую учебу – у меня не было необходимой лицензии категории «А», да еще восстанавливался после тяжелейшей травмы».
Мог перейти в «Спартак» как футболист
«Я приехал на просмотр летом 2001-го. Были товарищеские матчи. Все шло к тому, что со мной заключат контракт. Но вдруг возникли препятствия, суть которых мне так и осталась неизвестна. Другие ребята подписали контракты, и только мне помешали какие-то нюансы.
У меня не было в тот период ни агента, ни контракта. Олег Иванович Романцев пообещал разобраться. Но потом, видимо, было не до игрока, приехавшего из финского чемпионата.
Я сильно огорчился, что не получилось поиграть за «Спартак». Мечтал попасть в этот клуб. В 90-е годы в Одессе росли на том «Спартаке», за который играли Юрий Никифоров и Илья Цымбаларь. К тому же они были знакомы с отцом, часто бывали у нас в гостях, приезжали к нам на дачу. Этот город традиционно тянулся к «Спартаку», футболу, в котором присутствовали техника и импровизация. Я готов был играть за него на любой позиции. Но не сложилось, как у игрока. Зато получилось, как у тренера».
Знает больше пяти языков
«Русский, венгерский, украинский, румынский, английский. Немножко на сербском говорю. Потихонечку учу испанский».
Тренировал атаку «Спартака»
«Я помогаю Олегу Георгиевичу во всех аспектах. Тренировки мы проводим вдвоем. Но, если идет работа по линиям, то Кононов берет на себя оборонительную группу, а мне отдает атакующую».