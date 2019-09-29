Кто будет тренировать «Спартак» в ближайшую неделю

Кузнецов рассказывал, как познакомился с Кононовым:

«С Олегом Георгиевичем Кононовым мы впервые встретились в 2004 году лет в тираспольском «Шерифе». Позже он пригласил меня в «Карпаты», где в первый раз стал главным тренером. Играл я у него и в «Севастополе.

Я мог начать работать с ним раньше – в «Ахмате». Мы были на связи. Шел разговор о том, чтобы воссоединиться. Но я тогда заканчивал тренерскую учебу – у меня не было необходимой лицензии категории «А», да еще восстанавливался после тяжелейшей травмы».

Мог перейти в «Спартак» как футболист

«Я приехал на просмотр летом 2001-го. Были товарищеские матчи. Все шло к тому, что со мной заключат контракт. Но вдруг возникли препятствия, суть которых мне так и осталась неизвестна. Другие ребята подписали контракты, и только мне помешали какие-то нюансы.

У меня не было в тот период ни агента, ни контракта. Олег Иванович Романцев пообещал разобраться. Но потом, видимо, было не до игрока, приехавшего из финского чемпионата.

Я сильно огорчился, что не получилось поиграть за «Спартак». Мечтал попасть в этот клуб. В 90-е годы в Одессе росли на том «Спартаке», за который играли Юрий Никифоров и Илья Цымбаларь. К тому же они были знакомы с отцом, часто бывали у нас в гостях, приезжали к нам на дачу. Этот город традиционно тянулся к «Спартаку», футболу, в котором присутствовали техника и импровизация. Я готов был играть за него на любой позиции. Но не сложилось, как у игрока. Зато получилось, как у тренера».