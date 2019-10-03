Дэниел Джеймс
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#Дэниел Джеймс #Футбол #Лига Европы #Манчестер Юнайтед

Найдете игрока «МЮ» за обычным ребенком?

03 октября 2019, 23:10
Александр Плеханов

Рост футболиста «МЮ» Дэниела Джеймса всего 170 сантиметров. На игру с АЗ в Лиге Европы его выпустили в стартовом составе. Команды уже слушали гимн Лиги Европы, когда Джеймс просто потерялся за ребенком. 

Совпадение или нет, но именно Джеймсу достался самый высокий мальчик из тех, с кем обычно выходят на поле. Особенно зацените выражение лица у парня, который стоит перед Хуаном Матой. Он тоже понял, что рядом что-то пошло не так.

«МЮ» и АЗ завершили матч со счетом 0:0. Странно вот что: АЗ в два раза перебил «Манчестер» по количеству ударов (12:6). При этом игроки «МЮ» ни разу не попали в створ ворот. Самого Джеймса заменили уже на 63-й минуте, когда вместо него вышел Маркус Рэшфорд. На игру это никак не повлияло.

В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет десятым (9 очков, разница мячей – 9:7). В Лиге Европы пока четыре очка, один забитый мяч и ни одного пропущенного. В Кубке лиги едва прошли «Рочдейл» в матче, где пропустили от 16-летнего игрока. Старт сезона для «МЮ» получился таким же, как соотношение Джеймса и высокого маскота.

Все как бы не так плохо, но недостатки в ситуации явно есть.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер
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