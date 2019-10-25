ЦСКА вложился во Влашича, чтобы тот стал лидером. Пока от этого только проблемы

До ЦСКА Никола Влашич никогда не был главным игроком ни в одной команде. В «Хайдуке» он считался одним из нескольких талантов рядом с опытными игроками. В «Эвертоне» ему просто не давали играть. Даже в первый сезон в ЦСКА Влашича бесконечно пуляли на поле, но все это время он принадлежал «Эвертону». Не понравился бы – могли вернуть.

Влашич понравился. Он забивал в исторических матчах против «Реала», тащил ЦСКА в РПЛ и наработал на постоянный контракт. Клуб так хотел выкупить его у «Эвертона», что даже привлек к переговорам Алишера Усманова. Опять максимально сбивали цену, но все равно пришли к цифре в 15,7 миллиона евро. Так Влашич стал самым дорогим трансфером в истории ЦСКА и отложил другое усиление.

Автоматически это поменяло его статус в команде. Теперь от Влашича ждут качественного исполнения той роли, в которой у него еще нет опыта. И Влашич сам зарекомендовал себя для этого статуса еще в момент аренды. «Придя в команду, он присмотрелся и понял, что надо стать лидером», – год назад рассказывал Гончаренко. В этом сезоне так хорошо это уже не срабатывает.