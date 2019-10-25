ЦСКА вложился во Влашича, чтобы тот стал лидером. Пока от этого только проблемы
До ЦСКА Никола Влашич никогда не был главным игроком ни в одной команде. В «Хайдуке» он считался одним из нескольких талантов рядом с опытными игроками. В «Эвертоне» ему просто не давали играть. Даже в первый сезон в ЦСКА Влашича бесконечно пуляли на поле, но все это время он принадлежал «Эвертону». Не понравился бы – могли вернуть.
Влашич понравился. Он забивал в исторических матчах против «Реала», тащил ЦСКА в РПЛ и наработал на постоянный контракт. Клуб так хотел выкупить его у «Эвертона», что даже привлек к переговорам Алишера Усманова. Опять максимально сбивали цену, но все равно пришли к цифре в 15,7 миллиона евро. Так Влашич стал самым дорогим трансфером в истории ЦСКА и отложил другое усиление.
Автоматически это поменяло его статус в команде. Теперь от Влашича ждут качественного исполнения той роли, в которой у него еще нет опыта. И Влашич сам зарекомендовал себя для этого статуса еще в момент аренды. «Придя в команду, он присмотрелся и понял, что надо стать лидером», – год назад рассказывал Гончаренко. В этом сезоне так хорошо это уже не срабатывает.
Нервы лидера – первый показатель внутренних проблем
После матча с «Уфой» Влашич выглядел расстроенным. Понятно, что в той игре ЦСКА в самом конце упустил победу (1:1). Влашича все равно признали лучшим игроком матча, а во время вручения награды и интервью он налетел с критикой на игру командную игру. Такие жесткие высказывания игроки обычно берегут до раздевалки, но Влашич выплеснул.
«Спасибо, но важнее было сегодня победить. Мы боремся за чемпионство и при этом играем от обороны с «Уфой», ведя 1:0. Не знаю, что произошло после перерыва. Спасибо за награду, но я ее не заслужил», – нервно сказал Влашич в эфире телеканала «Матч Премьер». С интервью он ушел раньше, чем переводчик закончил говорить. Выражение лица Влашича уже говорит о многом.
Это был все тот же Влашич, который в начале сезона с другим настроением рассуждал о силе ЦСКА. Вот его ответ на вопрос, стала ли команда сильнее: «Да. Потому что мы стали на год старше, опытнее. Прошлым летом все говорили, что нам не хватает опыта. Год для такой команды – очень серьезный период».
Влашич занервничал именно в момент неудачной серии, хотя сам должен был повзрослеть и набраться опыта. В чемпионате у ЦСКА с небольшим промежутком навалились поражения от «Ростова» и ничья с «Уфой». К ним же добавился проигрыш от «Эспаньола» (0:2). Тут бы Влашичу проявить лидерские качества и затащить, но ничего не вышло.
Влашич результативен, но в этом есть обман
Сразу объясним, что статистика Влашича требует пояснения по контексту. Его пять голов и четыре ассиста во всех турнирах – почти повторение показателей за весь прошлый сезон только в одной РПЛ (там было 5+5). Внешне даже похоже на прогресс, но все не так просто. Эти же цифры только доказывают большое значение игры Влашича для атаки ЦСКА в этом сезоне.
- Два из пяти голов Влашич забил с пенальти. В прошлом сезоне РПЛ он вообще их не бил, но сейчас приходится из-за сомнительной формы Чалова – тот не реализовал с «Уралом» и «Тамбовом». Лучшая игра Влашича была против «Краснодара» (3:2). Там он поучаствовал во всех голах ЦСКА – дважды забил сам и отдал голевой пас.
- Все результативные действия растянулись на семь матчей (шесть в РПЛ, один в ЛЕ). Из них ЦСКА выиграл четыре, два проиграл, еще один сыграл вничью. За семь игр с результативным Влашичем ЦСКА забил 14 голов. За 10 матчей во всех турнирах без голевого участия Влашича – 10 голов. Три из них вкатили «Алании» из ПФЛ в Кубке России.
- С кем были эти семь матчей с голевыми действиями Влашича: «Оренбург», «Ахмат», «Краснодар», «Урал», «Ростов», «Уфа», «Лудогорец». Влашич плохо проводит игры, где ЦСКА встречается с конкурентами по таблице. Встреча с «Краснодаром» – единственное исключение. «Ростову» Влашич забил только с пенальти на 90-й минуте.
- Без цифр, но тоже важно. Из игроков атаки у ЦСКА остаются в нормальном состоянии только Влашич и Чалов (поэтому на них и столько внимания). Сигурдссон пропускал матчи из-за травмы, Лукас Сантос еще осваивается в России. Нисимура и Кучаев не выдерживает по уровню (могли давать больше в атаке). Обляков и Ахметов больше нацелены на ассисты из глубины.
ЦСКА зависим от формы Влашича. Когда сорвался летний переход Комличенко и не договорились по другим кандидатам, именно от Влашича и Чалова ждут влияния на результат любого матча. Оборону специально убираем из контекста – там у ЦСКА свои проблемы с травмами, пробой молодых и индивидуальными ошибками.
Зато Влашич мог спасти для ЦСКА несколько матчей. Вот подборка моментов с его участием из игр, где ЦСКА не победил. Не везде Влашич принимал нужные решения в убойных ситуациях.
1. ЦСКА – «Ференцварош» (0:1). Еще при ничейном счете Влашичу выдают передачу на пустой угол, он бежит без опеки соперника, но не попадает по воротам. Потом Влашич рассказывал, что ЦСКА доминировал весь матч и не оставлял «Ференцварошу» шансов. Но именно такие моменты и убивают все хорошее впечатление от игры.
2. «Уфа» – ЦСКА (1:1). В первом тайме ЦСКА много атаковал, а Влашич постоянно бил по воротам. У него набралось пять ударов, но почти никакой опасности в них не было. Зрительский обман, что Влашич сделал голевой пас и стал лучшим игроком матча. Посмотрите хотя бы на это падение после удара в конце первого тайма. Влашич бил много, но смысла в этих ударах не было.
3. «Ростов» – ЦСКА (1:3). Во второй половине игра была открытой в обе стороны. «Ростов» не забивал выходы один на один, ЦСКА не забивал вообще ничего. Яркий пример – эта атака в середине второго тайма. У Влашича было несколько решений, он выбрал удар, но даже не попал в створ.
Суть не в том, что ЦСКА якобы проигрывает матчи из-за одного Влашича. Это совсем не так. Но именно в его действиях и есть скрытый потенциал, который может быть аргументом против других проблем. Из-за цены и статуса Влашича именно от него весь сезон будут ждать действий, которые сделают разницу между ЦСКА и командами уровня «Ференцвароша».
Поэтому на Влашича и наезжают из-за каждого промаха.
На Влашича влияют проблемы с психологией
Сейчас только подтверждается то, что проявилось раньше. В прошлом сезоне ЦСКА мощно и с настроением отыграл осень, а весной повалился в РПЛ. Вместо борьбы за чемпионство вышло скрипучее попадание в Лигу Европы. Тогда Влашич вообще удалился в матче против «Краснодара» (0:2) и ничего не показал с «Зенитом» (1:3).
За всю весну у него был только один гол и три передачи. ЦСКА уже тогда много пропускал и потерял стабильность в результатах. Влашич был одним из тех, кто больше остальных сбавил после мощного старта. Он сразу занервничал, перестал попадать по воротам и потерял всю результативность. Ничего не напоминает?
Тогда все списали на усталость молодой команды. Сейчас понятно, что причина может быть глубже. После игры с «Ференцварошем» Гончаренко объяснил, почему Влашич промазал: «Тут, скорее, роль играет психология: когда ты торопишься, ты видишь маленькие ворота и большого вратаря, а когда спокойно подходишь – большие ворота и маленького вратаря».
В случае с Влашичем это проявляется в любых его действиях. Пока получается так, что у него маленькая прочность характера. Плохие результаты и проблемы бьют по Влашичу слишком сильно для лидера, которым он полноценно так и не стал.