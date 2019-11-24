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#Кирилл Набабкин #Футбол #РПЛ #ЦСКА

«Кирюша, мамочка ждет тебя после матча». ЦСКА ответил на кричалку фанатов о Набабкине

24 ноября 2019, 17:10
Александр Плеханов

РПЛ

У фанатов ЦСКА есть известная кричалка: «Кирилл Набабкин – ухажер для твоей мамки!». Она так разошлась, что эти слова выделял в интервью даже Никола Влашич. Еще в прошлом новогоднем поздравлении Набабкин пожелал каждой девушке хорошего ухажера. Фанатская организация Red-Blue World из-за этого посвятила ему целую песню.

Перед игрой с «Крыльями Советов» ЦСКА опубликовал вот такой пост, который за три часа набрал более 600 лайков и 100 репостов. «Уберите детей от экрана, далее – шок-контент», – так подписана публикация в твиттере ЦСКА.

«Кирюша, мамочка ждет тебя после матча, не задерживайся, ухажер», – эти слова говорит на видео женщина, которая стоит в ванной. После этого звучит та самая фанатская кричалка, а на фоне радостно улыбается сам Набабкин.

Большинство болельщиков хорошо восприняли креатив от пресс-службы, но некоторые люди обвинили клуб в дешевой попытке словить хайп. Перед этой публикацией ЦСКА пульнул еще один пост, где призвал болельщиков приходить на футбол со своими мамами. И поздравил женщин с Днем матери, который в России отмечается в этом году 24 ноября.

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