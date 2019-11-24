«Кирюша, мамочка ждет тебя после матча». ЦСКА ответил на кричалку фанатов о Набабкине

Перед игрой с «Крыльями Советов» ЦСКА опубликовал вот такой пост, который за три часа набрал более 600 лайков и 100 репостов. «Уберите детей от экрана, далее – шок-контент», – так подписана публикация в твиттере ЦСКА.

«Кирюша, мамочка ждет тебя после матча, не задерживайся, ухажер», – эти слова говорит на видео женщина, которая стоит в ванной. После этого звучит та самая фанатская кричалка, а на фоне радостно улыбается сам Набабкин.