Тони Вильена

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Потасовка «Спартака» и «Краснодара» на выходе с поля: Вильена послал Ещенко, а Крыховяк кричал о позоре
#РПЛ
«Краснодар» ссорится с недавним лидером Вильеной. Похоже, это из-за контракта и пункта об уходе
#Тони Вильена
Матч «Краснодара» и ЦСКА – сплошной VAR. Арбитр тянул время и долго смотрел повторы
#РПЛ
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