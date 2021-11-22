Потасовка «Спартака» и «Краснодара» на выходе с поля: Вильена послал Ещенко, а Крыховяк кричал о позоре

«Краснодар» принимал «Спартак» 15-м туре РПЛ и победил 2:1. Очень нервным был отрезок в конце и по окончании первого тайма.

🔥 Арбитр Алексей Сухой поставил пенальти в ворота «Краснодара» после контакта Петрова с Игнатовым. Игроки «Краснодара» много спорили с этим решением.

🔥 Удар с пенальти Соболева взял Сафонов, но Сухой сказал перебить – до удара в штрафную и в полукруг зашло по одному игроку «Краснодара». Соболев перебил и забил.

В перерыве игроки «Спартака» и «Краснодара» потолкались в подтрибунном помещении.