Потасовка «Спартака» и «Краснодара» на выходе с поля: Вильена послал Ещенко, а Крыховяк кричал о позоре
«Краснодар» принимал «Спартак» 15-м туре РПЛ и победил 2:1. Очень нервным был отрезок в конце и по окончании первого тайма.
🔥 Арбитр Алексей Сухой поставил пенальти в ворота «Краснодара» после контакта Петрова с Игнатовым. Игроки «Краснодара» много спорили с этим решением.
🔥 Удар с пенальти Соболева взял Сафонов, но Сухой сказал перебить – до удара в штрафную и в полукруг зашло по одному игроку «Краснодара». Соболев перебил и забил.
В перерыве игроки «Спартака» и «Краснодара» потолкались в подтрибунном помещении.
- «Это позор!» – возмущался Крыховяк.
- Василий Березуцкий и Виктор Гончаренко упрекали судью в «левом пенальти».
Видео:
В матче был один забитый пенальти, один перебитый и еще один справедливо неназначенный из-за фола на ноге Ларссона вне штрафной (хотя весь корпус игрока был внутри ее).
Игра закончилась без скандалов – не было удалений в ней, не было взаимных упреков после. «Краснодар» удовлетворился победой, добытой, кстати, с пенальти.
У «Спартака» же претензии к судье нашлись. «Пропустили гол после углового, которого не должно было быть», – недоволен был Витория. Был и более странный упрек: «Я первый раз видел, чтобы добавили две минуты. ВАР, замены, вратарь, державший мяч в руках. Если бы было три минуты, результат мог быть другим».
И мнение Гончаренко: «Мы пытаемся отделять судейские ошибки от игры команды, потому что это часто ведет не в ту сторону. В целом сегодня судейство было на хорошем уровне».