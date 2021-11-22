РПЛ
Андрей Ещенко
Виктор Гончаренко
Тони Вильена
Спартак
Краснодар
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#РПЛ #Спартак #Краснодар #Виктор Гончаренко #Андрей Ещенко #Тони Вильена

Потасовка «Спартака» и «Краснодара» на выходе с поля: Вильена послал Ещенко, а Крыховяк кричал о позоре

час назад
Михаил Морозов

«Краснодар» принимал «Спартак» 15-м туре РПЛ и победил 2:1. Очень нервным был отрезок в конце и по окончании первого тайма.

🔥 Арбитр Алексей Сухой поставил пенальти в ворота «Краснодара» после контакта Петрова с Игнатовым. Игроки «Краснодара» много спорили с этим решением.

🔥 Удар с пенальти Соболева взял Сафонов, но Сухой сказал перебить – до удара в штрафную и в полукруг зашло по одному игроку «Краснодара». Соболев перебил и забил.

В перерыве игроки «Спартака» и «Краснодара» потолкались в подтрибунном помещении.

  • Сцепились Вильена и Ещенко. «Почему ты исподтишка делаешь?» – недовольство Ещенко, Вильена в ответ послал его на английском языке.

Видео:

В матче был один забитый пенальти, один перебитый и еще один справедливо неназначенный из-за фола на ноге Ларссона вне штрафной (хотя весь корпус игрока был внутри ее).

Игра закончилась без скандалов – не было удалений в ней, не было взаимных упреков после. «Краснодар» удовлетворился победой, добытой, кстати, с пенальти.

У «Спартака» же претензии к судье нашлись. «Пропустили гол после углового, которого не должно было быть», – недоволен был Витория. Был и более странный упрек: «Я первый раз видел, чтобы добавили две минуты. ВАР, замены, вратарь, державший мяч в руках. Если бы было три минуты, результат мог быть другим».

И мнение Гончаренко: «Мы пытаемся отделять судейские ошибки от игры команды, потому что это часто ведет не в ту сторону. В целом сегодня судейство было на хорошем уровне».        

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Все фото: Ютуб-канал «Спартака»
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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