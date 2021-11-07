Судья дерби «Спартака» и «Локомотива» впервые работал на топ-матче РПЛ. Итог – два удаления (одно – после финального свистка) и много критики.
Противостояние «Спартака» и «Локомотива» – главный матч 14-го тура РПЛ. Внезапно оно выпало судье Ивану Сиденкову, который не очень известен среди остальных арбитров, обслуживающих матчи РПЛ.
Немного о нем:
- В РПЛ тусуется с сезона-2017/18 – начинал как сотрудник бригад арбитров. Кстати, был резервным судьей, когда «Сочи» убрал молодой «Ростов» 10:1.
- В Премьер-лиге судит самостоятельно с сезона-2020/21. Его первый матч – «Химки» – «Арсенал» (1:0).
- В РПЛ как главный арбитр провел 14 матчей. Суммарно за эти игры показал 69 желтых карточек, 5 красных (но не одной прямой), назначил 4 пенальти.
- В марте получил бан на две игры, когда ошибочно отменил гол Али Соу из «Ростова» в ворота «Химок».
Сиденков до московского дерби «Спартака» и «Локомотива» судил матчи топовых команд РПЛ. Но это был его первый топ-матч и первая встреча с участием «Спартака».
Его статистика в этом матче:
🟨 9 желтых карточек.
🟥 2 удаления.
Первое случилось в середине первого тайма, когда Сиденков отправил отдыхать Руслана Литвинова за вторую желтую.
Руй Витория сказал: «Мне удаление показалось не самым справедливым. Я принимаю это решение. Хотелось бы отметить не самую лучшую манеру судейства. Когда арбитр дает карточку нам, но не дает карточку «Локомотиву», это несправедливо. Тем более в дерби на таком уровне. Такая ситуация с карточками разбалансировала игру».
На 78-й минуте Дмитрий Баринов получил желтую за грубую игру. Потом говорил: «У меня колено в кровь, а он мне желтую показал. Похоже, что на мне фолили, а не я на сопернике? Ну, так и есть».
Реакции на этот эпизод и его работу в целом:
Вот что говорил судья Игорь Федотов.
Второе удаление случилось уже после финального свистка. В добавленное время Тин Едвай получил желтую карточку за разговоры. После финального свистка Едвай подбежал к Сиденкову, чтобы разобрать эпизод и получил вторую карточку за неспортивное поведение.