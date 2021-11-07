Судья дерби «Спартака» и «Локомотива» впервые работал на топ-матче РПЛ. Итог – два удаления (одно – после финального свистка) и много критики.

Руй Витория сказал: «Мне удаление показалось не самым справедливым. Я принимаю это решение. Хотелось бы отметить не самую лучшую манеру судейства. Когда арбитр дает карточку нам, но не дает карточку «Локомотиву», это несправедливо. Тем более в дерби на таком уровне. Такая ситуация с карточками разбалансировала игру».

На 78-й минуте Дмитрий Баринов получил желтую за грубую игру. Потом говорил: «У меня колено в кровь, а он мне желтую показал. Похоже, что на мне фолили, а не я на сопернике? Ну, так и есть».

Реакции на этот эпизод и его работу в целом:

Вот что говорил судья Игорь Федотов.