Иван Сиденков
РПЛ
Тин Едвай
Спартак
Локомотив
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#Иван Сиденков #РПЛ #Спартак #Локомотив #Тин Едвай

Судья дерби «Спартака» и «Локомотива» впервые работал на топ-матче РПЛ. Итог – два удаления (одно – после финального свистка) и много критики.

07 ноября, 22:32

официальный сайт «Спартака»

Противостояние «Спартака» и «Локомотива» – главный матч 14-го тура РПЛ. Внезапно оно выпало судье Ивану Сиденкову, который не очень известен среди остальных арбитров, обслуживающих матчи РПЛ.

Немного о нем:

  • В РПЛ тусуется с сезона-2017/18 – начинал как сотрудник бригад арбитров. Кстати, был резервным судьей, когда «Сочи» убрал молодой «Ростов» 10:1.
  • В Премьер-лиге судит самостоятельно с сезона-2020/21. Его первый матч – «Химки»«Арсенал» (1:0).
  • В РПЛ как главный арбитр провел 14 матчей. Суммарно за эти игры показал 69 желтых карточек, 5 красных (но не одной прямой), назначил 4 пенальти.
  • В марте получил бан на две игры, когда ошибочно отменил гол Али Соу из «Ростова» в ворота «Химок».

Сиденков до московского дерби «Спартака» и «Локомотива» судил матчи топовых команд РПЛ. Но это был его первый топ-матч и первая встреча с участием «Спартака».

Его статистика в этом матче:

🟨 9 желтых карточек.

🟥 2 удаления.

Первое случилось в середине первого тайма, когда Сиденков отправил отдыхать Руслана Литвинова за вторую желтую.

скриншот с эфира на сайте «Матч ТВ»

скриншот с эфира на сайте «Матч ТВ»

скриншот с эфира на сайте «Матч ТВ»

Руй Витория сказал: «Мне удаление показалось не самым справедливым. Я принимаю это решение. Хотелось бы отметить не самую лучшую манеру судейства. Когда арбитр дает карточку нам, но не дает карточку «Локомотиву», это несправедливо. Тем более в дерби на таком уровне. Такая ситуация с карточками разбалансировала игру».

На 78-й минуте Дмитрий Баринов получил желтую за грубую игру. Потом говорил: «У меня колено в кровь, а он мне желтую показал. Похоже, что на мне фолили, а не я на сопернике? Ну, так и есть».

Реакции на этот эпизод и его работу в целом:

Вот что говорил судья Игорь Федотов.

Второе удаление случилось уже после финального свистка. В добавленное время Тин Едвай получил желтую карточку за разговоры. После финального свистка Едвай подбежал к Сиденкову, чтобы разобрать эпизод и получил вторую карточку за неспортивное поведение.

скриншот с эфира на сайте «Матч ТВ»

скриншот с эфира на сайте «Матч ТВ»

скриншот с эфира на сайте «Матч ТВ»

скриншот с эфира на сайте «Матч ТВ»

Матч завершен
Спартак
Москва
Умяров 64
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Керк 23
Еще события из этого тура РПЛ:
Странная осенняя депрессия «Рубина» : от «Ростова» получил пять голов, много проигрывает, а Хвича не забивает
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