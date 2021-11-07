Странная осенняя депрессия «Рубина» : от «Ростова» получил пять голов, много проигрывает, а Хвича не забивает
«Рубин» в летней части сезона – все хорошо: три победы подряд, ничьи с «Химками» и «Крыльями». Дальше началось труднее.
С начала осени «Рубин» сыграл в РПЛ девять встреч – в них клуб набрал 8 очков из 27 возможных. Результаты:
✅ Победа над «Уралом» 4:0.
❌ Поражение от «Зенита» 1:3.
❌ Поражение от «Динамо» 0:2.
❌ Поражение от «Нижнего Новгорода» 0:1.
🤝 Ничья с «Локомотивом» 2:2.
🤝 Ничья с «Уфой» 1:1.
✅ Победа над ЦСКА 1:0.
После матча у Леонида Слуцкого спросили об ощущениях после выхода из кризиса. Тот ответил: «Я считаю, что мы не были в кризисе».
❌ Дальше перед перерывом на сборные случилось поражение от «Ростова» 1:5.
В чем причина плохой формы «Рубина»? Во-первых, в плохой форме его один из лучших игроков – Хвича Кварацхелия. В этом у Кварацхелии 1+1 по «гол+пас», а последнее голевое действие случилось еще в середине сентября. Во-вторых, отсутствие Джордже Деспотовича. В последний раз в РПЛ он играл в начале октября.
Что касается матча против «Ростова», то Леонид Слуцкий сказал: команда посыпалась после грубой ошибки в начале второго тайма.
По итогам матча против «Ростова» «Рубин»:
- Получил крупнейшее поражение с 2019-го.
- Получил 5+ голов за один матч РПЛ в 3-й раз в истории.