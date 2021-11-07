Странная осенняя депрессия «Рубина» : от «Ростова» получил пять голов, много проигрывает, а Хвича не забивает

✅ Победа над ЦСКА 1:0.

После матча у Леонида Слуцкого спросили об ощущениях после выхода из кризиса. Тот ответил: «Я считаю, что мы не были в кризисе».

❌ Дальше перед перерывом на сборные случилось поражение от «Ростова» 1:5.

В чем причина плохой формы «Рубина»? Во-первых, в плохой форме его один из лучших игроков – Хвича Кварацхелия. В этом у Кварацхелии 1+1 по «гол+пас», а последнее голевое действие случилось еще в середине сентября. Во-вторых, отсутствие Джордже Деспотовича. В последний раз в РПЛ он играл в начале октября.

Что касается матча против «Ростова», то Леонид Слуцкий сказал: команда посыпалась после грубой ошибки в начале второго тайма.

По итогам матча против «Ростова» «Рубин»: