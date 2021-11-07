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#Рубин #РПЛ #Ростов

Странная осенняя депрессия «Рубина» : от «Ростова» получил пять голов, много проигрывает, а Хвича не забивает

07 ноября, 18:48

«Рубин» в летней части сезона – все хорошо: три победы подряд, ничьи с «Химками» и «Крыльями». Дальше началось труднее.

С начала осени «Рубин» сыграл в РПЛ девять встреч – в них клуб набрал 8 очков из 27 возможных. Результаты:

✅ Победа над «Уралом» 4:0.

❌ Поражение от «Зенита» 1:3.

❌ Поражение от «Динамо» 0:2.

❌ Поражение от «Нижнего Новгорода» 0:1.

🤝 Ничья с «Локомотивом» 2:2.

🤝 Ничья с «Уфой» 1:1.

✅ Победа над ЦСКА 1:0.

После матча у Леонида Слуцкого спросили об ощущениях после выхода из кризиса. Тот ответил: «Я считаю, что мы не были в кризисе».

❌ Дальше перед перерывом на сборные случилось поражение от «Ростова» 1:5.

В чем причина плохой формы «Рубина»? Во-первых, в плохой форме его один из лучших игроков – Хвича Кварацхелия. В этом у Кварацхелии 1+1 по «гол+пас», а последнее голевое действие случилось еще в середине сентября. Во-вторых, отсутствие Джордже Деспотовича. В последний раз в РПЛ он играл в начале октября.

Что касается матча против «Ростова», то Леонид Слуцкий сказал: команда посыпалась после грубой ошибки в начале второго тайма.

По итогам матча против «Ростова» «Рубин»:

  • Получил крупнейшее поражение с 2019-го.
  • Получил 5+ голов за один матч РПЛ в 3-й раз в истории.
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Байрамян 42
Полоз 50
Альмквист 55
Соу 65
Глебов 82
5:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Бакаев 35
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт «Рубина»
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