Иван Сиденков

Дата рождения
1 марта 1984
Город
Санкт-Петербург
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Материалы
Материалы
Судья дерби «Спартака» и «Локомотива» впервые работал на топ-матче РПЛ. Итог – два удаления (одно – после финального свистка) и много критики.
#Иван Сиденков
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