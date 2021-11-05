Селихов фактически остался единственным вратарем «Спартака». И спас в критический момент, отбив пенальти Варди

Два матча «Спартака» за последнюю неделю – два события, связанных с Александром Селиховым, который вернулся в основной состав. И выдал две очень разные игры, хотя везде счет одинаковый.

💔 1:1 с «Ростовом». Много нервничал, терял мяч, а на последней минуте через него точно пробил Глебов. Селихов признал гол вратарским, но после игры улыбался Песьякову, чем разозлил фанатов в соцсетях.

❤️ 1:1 с «Лестером». Ни намека на нервозность, которая была в игре против «Ростова» – четко играл на выходах, не допускал ошибок. А потом еще и отразил пенальти от Джейми Варди, который хоть и пробил неважно, но и Селихов не гадал.