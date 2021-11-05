Селихов фактически остался единственным вратарем «Спартака». И спас в критический момент, отбив пенальти Варди
Два матча «Спартака» за последнюю неделю – два события, связанных с Александром Селиховым, который вернулся в основной состав. И выдал две очень разные игры, хотя везде счет одинаковый.
💔 1:1 с «Ростовом». Много нервничал, терял мяч, а на последней минуте через него точно пробил Глебов. Селихов признал гол вратарским, но после игры улыбался Песьякову, чем разозлил фанатов в соцсетях.
❤️ 1:1 с «Лестером». Ни намека на нервозность, которая была в игре против «Ростова» – четко играл на выходах, не допускал ошибок. А потом еще и отразил пенальти от Джейми Варди, который хоть и пробил неважно, но и Селихов не гадал.
«Мы с тренером вратарей готовились к пенальти. Просматривали и готовились. У них бьют три человека, и тренер все разжевал. Мне оставалось только прыгнуть в нужный угол», – слова Селихова после матча.
Чем этот отбитый пенальти и вообще удачный матч с «Лестером» важен:
🔸 Мы уже это писали, повторим еще раз: Селихов два года не играл в основе «Спартака», потом вышел в мае 2021-го против «Арсенала». Следующими были – «Ростов» и «Лестер» глубокой осенью.
Вратарь «Спартака» Селихов сыграл второй раз за два года – и пропустил гол за шиворот на 90+5 минуте
🔸 У «Спартака» все странно и сложно с вратарями: Максименко получил за одну неделю 11 голов в двух играх, Ребров перешел на другую должность в клубе, а у Селихова был явный недостаток игровой практики. На других киперов тоже вряд ли стоит рассчитывать всерьез – никто из них не знаком с РПЛ и тем более еврокубками.
Всего на сезон РПЛ у «Спартака» заявлено 11 вратарей. Только у Максименко, Реброва и Селихова есть опыт больших турниров.
🔸 Выстоять «Спартаку» в игре с сильным соперником сейчас очень важно ментально – проверить характер после своего самого черного дня в российской истории. Ничья в Лестере – в любом случае положительный итог, даже несмотря на то, что «Спартак» даже вел в счете и желал большего.
🔸 Ничья с «Лестером» оставляет «Спартаку» шансы на плей-офф, хоть он и занимает последнее место в группе. Если бы Варди забил пенальти, а «Лестер» победил, «Спартак» отстал бы от зоны плей-офф на четыре очка, и уже не все зависело бы от него.