Вратарь «Спартака» Селихов сыграл второй раз за два года – и пропустил гол за шиворот на 90+5 минуте

Спартак» выпустил Селихова, оставив в запасе Александра Максименко. Он пропустил 13 голов за три игры, и к его действиям накопились вопросы. Тренер «Ростова» и вратарей сборной России Виталий Кафанов положительно оценил решение Руи Витории – Максименко явно нужен отдых.

Максименко пропустил 11 голов за пять дней. В скольких из них он ошибся?

Ошибку с голом Селихов после матча признал: «Я страховал защиту, меня просили ее страховать. Думаю, что это вратарский гол».

Селихов в игре с «Ростовом» был заметен не только с пропущенным голом. Еще он совершил яркий сейв – вышел из ворот и, рискуя красной карточкой, спас команду.