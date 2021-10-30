Александр Селихов
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#Александр Селихов #РПЛ #Спартак #Ростов

Вратарь «Спартака» Селихов сыграл второй раз за два года – и пропустил гол за шиворот на 90+5 минуте

3 часа назад

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» 1:1. И упустил победу на пятой добавленной минуте. Данил Глебов красиво перекинул Александра Селихова.

Спартак» выпустил Селихова, оставив в запасе Александра Максименко. Он пропустил 13 голов за три игры, и к его действиям накопились вопросы. Тренер «Ростова» и вратарей сборной России Виталий Кафанов положительно оценил решение Руи Витории – Максименко явно нужен отдых.

Максименко пропустил 11 голов за пять дней. В скольких из них он ошибся?

Ошибку с голом Селихов после матча признал: «Я страховал защиту, меня просили ее страховать. Думаю, что это вратарский гол».

Селихов в игре с «Ростовом» был заметен не только с пропущенным голом. Еще он совершил яркий сейв – вышел из ворот и, рискуя красной карточкой, спас команду.

Карьера Селихова развивалась драматично. При Массимо Каррере он стал основным вратарем (заменил травмированного Реброва в игре с «Ливерпулем»), но все изменили травмы.

❌ В мае 2018-го травмировал на тренировке ахиллово сухожилие и пропустил ЧМ.

❌ Следующий матч Селихов сыграл только весной 2019-го, но уже тогда основным вратарем был Максименко. И в сентябре Селихов опять повреждает ахиллово сухожилие.

❌ За основу «Спартака» Селихов не играл два года. В мае 2021-го он вышел вместо дисквалифицированного Максименко против тульского «Арсенала».

❌ Летом 2021-го на предсезонном турнире Кубок «Париматч» Премьер сломал палец и пропустил еще три месяца. И только к осени восстановился, сыграл матч в ФНЛ за «Спартак-2».

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