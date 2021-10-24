Максименко пропустил 11 голов за пять дней. В скольких из них он ошибся?
«Спартак» дважды на неделе много пропустил.
❌ В игре с «Лестером» четыре гола.
❌ В матче с «Зенитом» семь.
С «Лестером» все обсуждали действия защитника Николая Рассказова. Мы отдельно разбирали его игру – смотрите по ссылке ниже.
Во всех четырех пропущенных голах «Спартака» замешан Рассказов
Теперь вопросы появляются к игре вратаря Александра Максименко. За пять дней он пропустил 11 голов. В матче с «Лестером» по его воротам ударили в створ шесть, с «Зенитом» 11 раз. То есть, за два матча Максименко отбил всего шесть ударов в створ из 17. Грустная статистика подкрепляется еще одним фактом: «Спартак» с Максименко в воротах ни разу не побеждал «Зенит» (это семь игр).
Давайте посмотрим и разберем все 11 голов. Везде ли можно найти ошибку Максименко?
1. Максименко не рискует, не идет на выход и остается в штрафной (на видео с обзором матча – 3:17). И пропускает в ближний угол.
2. (4:41). Максименко смело вышел из ворот, но не прервал голевой пас.
3. (5:09). Выход один на один. Максименко пропускает между ног.
4. (5:44). Снова выход один в одного. Максименко пропускает в ближний угол.
5. (1:56). Не среагировал на удар головой в ближний угол.
6. (2:41). Мощный удар в верхний дальний. Максименко не дотянулся.
7. (3:50). Дернулся после углового, но не пошел на выход. Азмун опять забил головой.
8. (4:26). Мостовой вышел на одного Максименко, дернул его финтом и закатил в пустые.
9. (6:55). «Зенит» раскатал оборону «Спартака» и забил на противоходе Максименко.
10. (8:18). Пенальти. Угадал направление удара, но не отбил.
11 (8:28). В этот раз Максименко отбил удар головой, но игроки «Зенита» подобрали и затолкали седьмой гол.
В последний раз тренер «Спартака» Руй Витория критиковал Максименко после игры с «Динамо» (он тогда пропустил два):
«У Максименко были ошибки в матче с «Динамо», но стоит понимать, что это сложный соперник. У каждого бывает и хорошее, и плохое».
Пара добивающих статистических факта.
Максименко входит в топ-9 вратарей в истории клуба по количеству матчей. И в этом топе у него худший показатель по пропущенных в среднем голов и по проценту сухих матчей
И вот такое соотношение ударов и пропущенных голов в этом сезоне: