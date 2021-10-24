Александр Максименко
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#Александр Максименко #РПЛ #Зенит

Максименко пропустил 11 голов за пять дней. В скольких из них он ошибся?

вчера, 23:19

официальный сайт рпл

«Спартак» дважды на неделе много пропустил.

❌ В игре с «Лестером» четыре гола.

❌ В матче с «Зенитом» семь.

С «Лестером» все обсуждали действия защитника Николая Рассказова. Мы отдельно разбирали его игру – смотрите по ссылке ниже.

Во всех четырех пропущенных голах «Спартака» замешан Рассказов

Теперь вопросы появляются к игре вратаря Александра Максименко. За пять дней он пропустил 11 голов. В матче с «Лестером» по его воротам ударили в створ шесть, с «Зенитом» 11 раз. То есть, за два матча Максименко отбил всего шесть ударов в створ из 17. Грустная статистика подкрепляется еще одним фактом: «Спартак» с Максименко в воротах ни разу не побеждал «Зенит» (это семь игр).

Давайте посмотрим и разберем все 11 голов. Везде ли можно найти ошибку Максименко?

1.  Максименко не рискует, не идет на выход и остается в штрафной (на видео с обзором матча – 3:17). И пропускает в ближний угол.

2. (4:41). Максименко смело вышел из ворот, но не прервал голевой пас.

3. (5:09). Выход один на один. Максименко пропускает между ног.

4. (5:44). Снова выход один в одного. Максименко пропускает в ближний угол.

5. (1:56). Не среагировал на удар головой в ближний угол. 

6. (2:41). Мощный удар в верхний дальний. Максименко не дотянулся.

7. (3:50). Дернулся после углового, но не пошел на выход. Азмун опять забил головой.

8. (4:26). Мостовой вышел на одного Максименко, дернул его финтом и закатил в пустые.

9. (6:55). «Зенит» раскатал оборону «Спартака» и забил на противоходе Максименко.

10. (8:18). Пенальти. Угадал направление удара, но не отбил.

11 (8:28). В этот раз Максименко отбил удар головой, но игроки «Зенита» подобрали и затолкали седьмой гол.

В последний раз тренер «Спартака» Руй Витория критиковал Максименко после игры с «Динамо» (он тогда пропустил два):

«У Максименко были ошибки в матче с «Динамо», но стоит понимать, что это сложный соперник. У каждого бывает и хорошее, и плохое».

Пара добивающих статистических факта. 

Максименко входит в топ-9 вратарей в истории клуба по количеству матчей. И в этом топе у него худший показатель по пропущенных в среднем голов и по проценту сухих матчей

И вот такое соотношение ударов и пропущенных голов в этом сезоне:

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