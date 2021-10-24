Максименко пропустил 11 голов за пять дней. В скольких из них он ошибся?

«Спартак» дважды на неделе много пропустил.

❌ В игре с «Лестером» четыре гола.

❌ В матче с «Зенитом» семь.

С «Лестером» все обсуждали действия защитника Николая Рассказова. Мы отдельно разбирали его игру – смотрите по ссылке ниже.

Во всех четырех пропущенных голах «Спартака» замешан Рассказов

Теперь вопросы появляются к игре вратаря Александра Максименко. За пять дней он пропустил 11 голов. В матче с «Лестером» по его воротам ударили в створ шесть, с «Зенитом» 11 раз. То есть, за два матча Максименко отбил всего шесть ударов в створ из 17. Грустная статистика подкрепляется еще одним фактом: «Спартак» с Максименко в воротах ни разу не побеждал «Зенит» (это семь игр).

Давайте посмотрим и разберем все 11 голов. Везде ли можно найти ошибку Максименко?