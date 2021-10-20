Во всех четырех пропущенных голах «Спартака» замешан Рассказов
После матча игра Николая Рассказова обсуждается даже больше, чем покер Пэтсона Даки.
Четыре «Спартаку» положил парень, который до этого месяца почти не играл и не забивал. Кто такой этот Дака
Коротко реакция фанатов – в эмоциях комментатора Александра Шмурнова.
Почему? Разбираемся на примере четырех голов.
Во время первого гола (на видео с обзором матча – 3:17). Рассказов сыграл центрального защитника (хотя играет справа) и упустил Даку после паса.
Второй гол (4:41). Рассказов снова не перехватывает пас, неудачно играет против Ихеаначо и пускает его отдавать голевую.
Третий (5:09). В этот раз Рассказов вообще не опекает Даку – Тилеманс легко отдал голевую.
В моменте с голом «Спартака» Тилеманс хромал и показывал жест замены. Но остался еще на 20 минут – и сделал ассист
Четвертый (5:44). И снова тот же вопрос Рассказову: за кем он следит в этой атаке?
Важный контекст – это был первый матч Рассказова за месяц в стартовом составе. Это был первый тур Лиги Европы с «Легией», который «Спартак» проиграл в добавленное время. Действия Рассказова тоже тут заметны – он бросил бежать за ускорившимся нападающим. Он извинялся за это:
«Я просто сыграл невнимательно, думал, что мяч уходит. Да, это моя ошибка. Мне очень жаль, что так получилось. Сегодня эта ошибка решила исход матча».