Во всех четырех пропущенных голах «Спартака» замешан Рассказов

Важный контекст – это был первый матч Рассказова за месяц в стартовом составе. Это был первый тур Лиги Европы с «Легией», который «Спартак» проиграл в добавленное время. Действия Рассказова тоже тут заметны – он бросил бежать за ускорившимся нападающим. Он извинялся за это:

«Я просто сыграл невнимательно, думал, что мяч уходит. Да, это моя ошибка. Мне очень жаль, что так получилось. Сегодня эта ошибка решила исход матча».