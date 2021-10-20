Николай Рассказов
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Спартак
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#Николай Рассказов #Спартак #Лига Европы #Лестер

Во всех четырех пропущенных голах «Спартака» замешан Рассказов

25 минут назад

Сайт «Спартака»

«Спартак» проиграл «Лестеру» 3:4, хотя вел 2:0 и особенно в первом тайме играл симпатично.

После матча игра Николая Рассказова обсуждается даже больше, чем покер Пэтсона Даки.

Четыре «Спартаку» положил парень, который до этого месяца почти не играл и не забивал. Кто такой этот Дака

Коротко реакция фанатов – в эмоциях комментатора Александра Шмурнова.

Почему? Разбираемся на примере четырех голов.

Во время первого гола (на видео с обзором матча – 3:17). Рассказов сыграл центрального защитника (хотя играет справа) и упустил Даку после паса.

Второй гол (4:41). Рассказов снова не перехватывает пас, неудачно играет против Ихеаначо и пускает его отдавать голевую.

Третий (5:09). В этот раз Рассказов вообще не опекает Даку – Тилеманс легко отдал голевую.

В моменте с голом «Спартака» Тилеманс хромал и показывал жест замены. Но остался еще на 20 минут – и сделал ассист

Четвертый (5:44). И снова тот же вопрос Рассказову: за кем он следит в этой атаке?

Важный контекст – это был первый матч Рассказова за месяц в стартовом составе. Это был первый тур Лиги Европы с «Легией», который «Спартак» проиграл в добавленное время. Действия Рассказова тоже тут заметны – он бросил бежать за ускорившимся нападающим. Он извинялся за это:

«Я просто сыграл невнимательно, думал, что мяч уходит. Да, это моя ошибка. Мне очень жаль, что так получилось. Сегодня эта ошибка решила исход матча».

После «Легии» Рассказов сыграл суммарно 30 минут за три игры РПЛ против «Динамо», «Уфы» и ЦСКА.

Сейчас Рассказов – новый персонаж русского футбола, о котором пишут тонны шуток.

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