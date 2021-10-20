Пэтсон Дака
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#Пэтсон Дака #Спартак #Лига Европы #Лестер

Четыре «Спартаку» положил парень, который до этого месяца почти не играл и не забивал. Кто такой этот Дака

час назад
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

Пэтсон Дака забил четыре гола в ворота «Спартака». Ему 23 года, замбиец, Transfermarkt оценивает Даку в 22 миллиона евро. Летом «Лестер» вложил в Даку сразу 30 миллионов евро, которые получил «Зальцбург». Его приход – потенциальная замена для стареющего Варди. Но один из самых перспективных трансферов лета до последних дней считался провалом.

Дака почти не попадал в состав «Лестера» и не забивал. В комментариях для The Guardian перед началом сезона Роджерс рассказывал о конкуренции Варди и Даки. Там он хвалил Даку за его игровые качества, но потом ему не доверял. Два месяца официального сезона Дака потратил на адаптацию в «Лестере». Посмотрите его текущую статистику во всех турнирах:

  • Шесть матчей на скамейке без игрового времени.
  • Четыре выхода на замену.
  • Три появления в стартовом составе. Все – в Лиге Европы.

А так фанаты воспринимают его теперь:

Роджерс даже отдельно рассказывал, что «Лестер» дает Даке один год на адаптацию. Замбийские фанаты протестовали – о них даже писали английские СМИ. Сам Дака окончательно проиграл конкуренцию за место в составе. Лига Европы осталась единственным турниром, где он стабильно мог выходить в старте. И даже там до матча со «Спартаком» Дака не играл полные 90 минут.

Статус Даки изменил один выход на замену в АПЛ. 16 октября в матче против «МЮ» он появился на 77-й минуте при счете 1:1. За оставшееся время «Лестер» забил три гола и пропустил один. Впервые отличился и сам Дака – он добил «МЮ» уже в добавленное время. «Лестер» выиграл и поднялся на 11-е место. Дака стал первым игроком из Замбии, забившим в АПЛ.

Важность этого момента – в послематчевых словах Даки: «Это все еще похоже на сон! И я не хочу просыпаться. Я так взволнован и счастлив, что наконец-то открыл счет голам в этом клубе. С нетерпением жду многих других голов. Это действительно было важно для меня, моей уверенности и команды». Потом Дака сразу сказал, что надо настраиваться на игру в России.

твиттер Лиги Европы

В матче со «Спартаком» Пэтсон Дака забил четыре гола – в четыре раза больше, чем за все время в «Лестере». Opta Joe отметила его достижение через клубную историю: последний покер у игрока «Лестера» во всех турнирах был в 1958 году. За последние три матча во всех турнирах «Лестер» забил соперникам десять голов, а пропустил семь.

Перед трансфером в «Лестер» у него было два результативных сезона в «Зальцбурге» – 24 и 27 голов в чемпионате. До матча против «Спартака» Дака один раз уже делал покер. В сентябре 2020 года «Зальцбург» играл кубковый матч с командой «СК Брегенц». Тогда клуб выиграл со счетом 10:0, Дака забил три гола с игры и реализовал пенальти. Против «Спартака» – покер с игры.

«Спартак» не побеждает английские клубы в еврокубках девять матчей подряд. Серия длится 21 год

Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 11
Ларссон 44
Соболев 86
3:4
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Дака 45
Дака 48
Дака 54
Дака 78
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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