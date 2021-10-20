Четыре «Спартаку» положил парень, который до этого месяца почти не играл и не забивал. Кто такой этот Дака

Пэтсон Дака забил четыре гола в ворота «Спартака». Ему 23 года, замбиец, Transfermarkt оценивает Даку в 22 миллиона евро. Летом «Лестер» вложил в Даку сразу 30 миллионов евро, которые получил «Зальцбург». Его приход – потенциальная замена для стареющего Варди. Но один из самых перспективных трансферов лета до последних дней считался провалом.

Дака почти не попадал в состав «Лестера» и не забивал. В комментариях для The Guardian перед началом сезона Роджерс рассказывал о конкуренции Варди и Даки. Там он хвалил Даку за его игровые качества, но потом ему не доверял. Два месяца официального сезона Дака потратил на адаптацию в «Лестере». Посмотрите его текущую статистику во всех турнирах:

Шесть матчей на скамейке без игрового времени.

Четыре выхода на замену.

Три появления в стартовом составе. Все – в Лиге Европы.

А так фанаты воспринимают его теперь: