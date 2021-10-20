«Спартак» не побеждает английские клубы в еврокубках девять матчей подряд. Серия длится 21 год

«Спартак» проиграл «Лестеру» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Он вел со счетом 2:0, но пропустил четыре гола – покер оформил Пэтсон Дака.

За последние девять матчей против английских клубов в еврокубках «Спартак» ни разу не побеждал.

🔴 Лига Европы. «Лестер»

🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»

🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»

🔴 Лига чемпионов. «Челси»

🔴 Лига чемпионов. «Челси»

🟡 Кубок УЕФА. «Тоттенхэм»

🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»

🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»

🔴 Лига чемпионов. «Арсенал»

Последний раз «Спартак» побеждал английский клуб в еврокубках в 2000 году – тогда была победа над «Арсеналом» в Лиге чемпионов. С того момента прошел 21 год.