Спартак
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Лестер
«Спартак» не побеждает английские клубы в еврокубках девять матчей подряд. Серия длится 21 год
2 часа назад
«Спартак» проиграл «Лестеру» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Он вел со счетом 2:0, но пропустил четыре гола – покер оформил Пэтсон Дака.
За последние девять матчей против английских клубов в еврокубках «Спартак» ни разу не побеждал.
- 🔴 Лига Европы. «Лестер»
- 🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»
- 🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»
- 🔴 Лига чемпионов. «Челси»
- 🔴 Лига чемпионов. «Челси»
- 🟡 Кубок УЕФА. «Тоттенхэм»
- 🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»
- 🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»
- 🔴 Лига чемпионов. «Арсенал»
Последний раз «Спартак» побеждал английский клуб в еврокубках в 2000 году – тогда была победа над «Арсеналом» в Лиге чемпионов. С того момента прошел 21 год.
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