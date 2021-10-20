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#Спартак #Лига Европы #Лестер

«Спартак» не побеждает английские клубы в еврокубках девять матчей подряд. Серия длится 21 год

2 часа назад

«Спартак» проиграл «Лестеру» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Он вел со счетом 2:0, но пропустил четыре гола – покер оформил Пэтсон Дака.

За последние девять матчей против английских клубов в еврокубках «Спартак» ни разу не побеждал.

  • 🔴 Лига Европы. «Лестер»
  • 🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»
  • 🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»
  • 🔴 Лига чемпионов. «Челси»
  • 🔴 Лига чемпионов. «Челси»
  • 🟡 Кубок УЕФА. «Тоттенхэм»
  • 🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»
  • 🔴 Лига чемпионов. «Ливерпуль»
  • 🔴 Лига чемпионов. «Арсенал»

Последний раз «Спартак» побеждал английский клуб в еврокубках в 2000 году – тогда была победа над «Арсеналом» в Лиге чемпионов. С того момента прошел 21 год.

Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 11
Ларссон 44
Соболев 86
3:4
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Дака 45
Дака 48
Дака 54
Дака 78
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Источник:
Гол
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