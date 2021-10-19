Все матчи «Спартака» с английскими клубами (побед больше поражений): партнеры дрались, на воротах стоял полевой, Романцев отказался сесть рядом с тренером «Лидса»

У «Спартака» в Лиге Европы будут два матча с «Лестером». Они станут 20-м и 21-м для «Спартака» против английских клубов. Прошлый был с 0:7 в Ливерпуле. Но у «Спартака» во встречах с английскими клубами до сих пор побед больше, чем поражений (но отрицательная разница 33:37 по мячам).

Вот как развивалась история:

🟢 Первое пересечение с английским клубом – это сразу пять голов «Арсеналу» в Лондоне. Это первый раунда Кубка УЕФА-1982. Дома «Спартак» выиграл 3:2 (отыгрался с 0:2), а в гостях – аж 5:2. Самое удивительное: запись того матча не сохранилась вообще – нет даже обзора . Английские вещатели поставили очень высокую цену на трансляцию, и никто на советском телевидении не заплатил такие деньги. Возможно, сейчас записи просто не существует.

🟢 Через год «Спартак» вышиб из Кубка УЕФА сильную «Астон Виллу» – 2:2, 2:1. Почему это важно: за год до этого «Астон Вилла» выиграла Кубок чемпионов.

🟢 Следующая встреча с англичанами случилась почти через десять лет. 4:2 над «Ливерпулем» в Кубке Кубков: гол Карпина издалека в пустые ворота и еще два мяча «Спартака», когда на воротах стоял полевой игрок «Ливерпуля» из-за удаления вратаря Гроббелара. В гостях добавились 2:0, и «Спартак» уверенно вышел в четвертьфинал.