Все матчи «Спартака» с английскими клубами (побед больше поражений): партнеры дрались, на воротах стоял полевой, Романцев отказался сесть рядом с тренером «Лидса»
У «Спартака» в Лиге Европы будут два матча с «Лестером». Они станут 20-м и 21-м для «Спартака» против английских клубов. Прошлый был с 0:7 в Ливерпуле. Но у «Спартака» во встречах с английскими клубами до сих пор побед больше, чем поражений (но отрицательная разница 33:37 по мячам).
Вот как развивалась история:
🟢 Первое пересечение с английским клубом – это сразу пять голов «Арсеналу» в Лондоне. Это первый раунда Кубка УЕФА-1982. Дома «Спартак» выиграл 3:2 (отыгрался с 0:2), а в гостях – аж 5:2. Самое удивительное: запись того матча не сохранилась вообще – нет даже обзора. Английские вещатели поставили очень высокую цену на трансляцию, и никто на советском телевидении не заплатил такие деньги. Возможно, сейчас записи просто не существует.
🟢 Через год «Спартак» вышиб из Кубка УЕФА сильную «Астон Виллу» – 2:2, 2:1. Почему это важно: за год до этого «Астон Вилла» выиграла Кубок чемпионов.
🟢 Следующая встреча с англичанами случилась почти через десять лет. 4:2 над «Ливерпулем» в Кубке Кубков: гол Карпина издалека в пустые ворота и еще два мяча «Спартака», когда на воротах стоял полевой игрок «Ливерпуля» из-за удаления вратаря Гроббелара. В гостях добавились 2:0, и «Спартак» уверенно вышел в четвертьфинал.
🟢 Дальше – Лига чемпионов и группа с «Блэкберном». Та самая, где «Спартак» выиграл все шесть матчей. В Англии он победил 1:0, а дома разгромил 3:0. Второй матч интересен дракой игроков «Блэкберна» Ле Со и Бэтти друг с другом.
Хотя за несколько дней до этого они радовались вместе.
🟢 🔴 В 1999-м прошли скандальные игры с «Лидсом». В Москве матч не состоялся из-за низкой температуры, и УЕФА перенес его на неделю вперед. На нейтральное поле – в Софию. По инициативе англичан: в том же розыгрыше Кубка УЕФА «Лидс» добился переноса матча с «Партизаном» из Белграда, сославшись на недавние бомбардировки НАТО (хотя сам «Спартак» в том же году спокойно играл там против того же «Партизана»).
Тренер Олег Романцев намекнул на антироссийский заговор и после первой игры отказался сидеть рядом с тренером «Лидса» на пресс-конференции, а после второго матча вообще на ней не появился. 2:1 дома, 0:1 в гостях. Вылет. Те 0:1 – первое поражение от англичан. Только в десятой игре.
🟢 🔴 Через год громкие 4:1 на «Арсеналом». Это была последняя победа «Спартака» над англичанами. Уже в ответном матче «Арсенал» победил. Дальше началась неудачная серия, которая длится уже 20 лет.
🔴 1:3 и 0:5 от «Ливерпуля» – это уже тот страшный 2002-й с шестью проигранными матчами в группе. Единственный гол «Спартак» забил именно «Ливерпулю» (но красиво!), а потом трижды пропустил от Оуэна.
🟡 В 2008-м «Спартак» играл в гостях с «Тоттенхэмом» и вел 2:0 после первого тайма после дубля Дзюбы. Особенно хорош был второй гол, когда он оторвался от защитников и реализовал выход один на один. В той же игре первый гол за «Тоттенхэм» забил Модрич, и «Спартак» все-таки вылетел из Кубка УЕФА.
🔴 Матчи с «Челси» в Лиге чемпионов в 2010-м были между лидерами группы. Оба раза – приветы от легенд РПЛ. В Москве – 0:2 с голом Жиркова. В Лондоне – 1:4 с дублем Ивановича.
🔴 В 2017-м домашняя ничья «Спартака» с «Ливерпулем» была успехом. Потом были «Энфилд», 0:7 и худшее международное поражение русских клубов.
Итого:
- 19 матчей
- 7 клубов
- 9 побед
- 7 поражений
- 8 последних матчей без побед.