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В первой ЛЧ «Спартак» жестко судил арбитр-гей. Его соблазняли девушки в ресторане, а УЕФА снял с финала за четыре дня до
1993 год, второй турнир в истории Лиги чемпионов. Впервые в нем играет «Спартак». 8 декабря – первый для него домашний матч в истории ЛЧ.
«Спартак» и «Галатасарай» не забили, и все внимание забрал голландский судья Джон Бланкенштайн – целых три удаления. Более получаса «Спартак» играл вдевятером.
- На 26-й минуте Рамиз Мамедов сбил рвавшегося один на один 22-летнего Хакана Шукюра – красная.
- На 56-й Виктор Онопко сильно выбил мяч после решения судьи назначить угловой – вторая желтая и красная.
- На 73-й полузащитник «Галатасарая» Райнхардт Штумпф сбил Николая Писарева – вторая желтая и красная.
«Спорт-Экспресс» тогда вышел с заголовком: «Спартак» – Бланкенштайн – 0:0», а в подписи к фотографии отметил, что судья был слеп на спартаковский глаз.
От судейства после игры кривились в обеих командах:
- Мамедов: «Судья… Это какое-то сплошное недоразумение!»
- Бесчастных: «Удаление Онопко – недоразумение. Наверняка победили бы, если бы не судья».
- Карпин: «Судейство было не совсем объективным».
- Штумпф: «Очень многое испортил судья».
Тогда об этом знали немногие, но сейчас считается: именно Джон Бланкенштайн был первым открытым арбитром-геем. Он сделал каминг-аут в 17 лет, а судил чаще всего в 1980-1990-х, когда гомофобные настроения были куда сильнее, чем сейчас. Иногда он слышал крики с трибун, но воспринимал это как обычные высказывания в адрес судьи. И сам считал, что отреагировал бы по-другому, если ему в глаза на тему ориентации что-то скажет футболист.
Бланкенштайн без проблем работал в еврокубках, но его семья все равно очень беспокоилась за отъезд в Россию. Infobae рассказал историю: в России перед игрой его пригласили на роскошный ужин в компании женщин – для соблазнения. Только не знали, что он гей.
УЕФА никак не отреагировал на недовольство «Спартака» и выбрал именно Бланкенштайна на финал Лиги чемпионов «Барселона» – «Милан». Но за четыре дня до него голландская федерация получила письмо, что Бланкенштайн отстранен. За что – есть три версии:
• Первая – возможная симпатия Бланкенштайна к соотечественникам. Голландская звезда Рональд Куман тогда играл за «Барселону», а голландская звезда Йохан Круифф ее тренировал. Сестра Бланкенштайна Карин отвергала этот вариант: «Тогда бы судьи вообще не могли работать на международных матчах, ведь среди игроков всегда найдется соотечественник».
Тут есть смысл, но лишь отчасти, поскольку в 1990-е был строгий лимит – не более трех иностранцев в команде. Финал в итоге отработал англичанин Филип Дон (английских игроков в составе команд не было).
• Вторая причина – влияние президента «Милана» Сильвио Берлускони, который ненавидел геев.
• Третья – УЕФА поменял судью из соображений безопасности. Итальянская Gazzetta dello Sport перед финалом выпустила статью о Бланкенштайне в духе: «Дружественный «Барсе» голландец, да еще и гей?!» Он тут же получил несколько угроз.
Карин рассказал, что после отстранения от финала брат расплакался. В скором времени он завершил карьеру судьи.
Бланкенштайн считал, что из-за ориентации он не получил от ФИФА приглашения на ЧМ-1990. За три года до этого турнира он услышал от представителей ФИФА, что был замечен в канадском гей-клубе в форме ФИФА, причем их возмутила именно одежда. Тогда он говорил, что ни по каким клубам не ходил и вообще это нелепо: кому понравится человек в судейском костюме?
«Кстати, кто же был тем представителем в том клубе, который меня узнал?» – спрашивал Бланкенштайн. Ответа почему-то он не получил. С ФИФА не заладилось, но с УЕФА было попроще: он работал на ответном матче финала Кубка УЕФА «Ювентус» – «Боруссия» в 1993-м и на игре Евро-1992 Дания – Англия.
Джон Бланкенштайн был ЛГБТ-активистом и вне судейской работы. Он умер в возрасте 57 лет от редкой болезни почек. Карин продолжила дело после его смерти – через два года появился Фонд Бланкенштайна, который вручает награды за вклад в борьбу с гомофобией.
Карин до сих пор считает, что в футбольном мире совершить каминг-аут очень сложно: «Есть Россия или страны Ближнего Востока, где не воспринимают геев. Есть страны, в которые им нельзя ехать даже сегодня».