В первой ЛЧ «Спартак» жестко судил арбитр-гей. Его соблазняли девушки в ресторане, а УЕФА снял с финала за четыре дня до

1993 год, второй турнир в истории Лиги чемпионов. Впервые в нем играет «Спартак». 8 декабря – первый для него домашний матч в истории ЛЧ.

«Спартак» и «Галатасарай» не забили, и все внимание забрал голландский судья Джон Бланкенштайн – целых три удаления. Более получаса «Спартак» играл вдевятером.

На 26-й минуте Рамиз Мамедов сбил рвавшегося один на один 22-летнего Хакана Шукюра – красная.

На 56-й Виктор Онопко сильно выбил мяч после решения судьи назначить угловой – вторая желтая и красная.

На 73-й полузащитник «Галатасарая» Райнхардт Штумпф сбил Николая Писарева – вторая желтая и красная.

«Спорт-Экспресс» тогда вышел с заголовком: «Спартак» – Бланкенштайн – 0:0», а в подписи к фотографии отметил, что судья был слеп на спартаковский глаз.