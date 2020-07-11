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The Sun опубликовало открытое письмо гея из клуба АПЛ. Вот его полный перевод
«Когда я был ребенком, я всего лишь хотел играть в футбол. Школа не особо интересовала меня, поэтому каждую минуту я проводил с мячом. В конце концов мои старания окупились. Но даже сейчас мне невероятно сложно выходить на поле, ведь я играю перед десятками тысяч зрителей.
И все же есть кое-что, что отличает меня от большинства других игроков Премьер-лиги. Я гей. Знаете, даже это письмо – уже огромный шаг для меня. О моей ориентации знают немногие: только родители и близкие друзья. Но я не готов поделиться этим с моими одноклубниками и тренером.
Да, я провожу с парнями большую часть своего времени, своей жизни. Когда мы выходим на поле, мы – команда. Но что-то внутри меня не позволяет сказать о том, что чувствую. Я очень надеюсь, что однажды расскажу об этом.
В 19 лет я понял, что я гей. Какого это – жить так? Иногда это просто кошмарно. Больше всего страдает мое психологическое здоровье. Я чувствую себя в ловушке и боюсь, что усугублю ситуацию, сказав всем правду. Когда мое сердце говорит, что нужно сказать обо всем, голова отвечает: «Зачем тебе нужны эти риски?»
Мне повезло хорошо зарабатывать. У меня хорошая машина, отличный гардероб, полный дизайнерской одеждой. Я могу купить все, что захочу. Но мне не хватает лишь одного – общения. Я сейчас в том возрасте, когда уже нужно состоять в отношениях. Из-за моей работы нужно иметь максимальный уровень доверия к коллегам. Поэтому сейчас я избегаю каких-либо связей.
Я надеюсь, что скоро встречу человека, которому могу доверять. Правда в том, что футбол просто не готов для такого. В игре должны произойти радикальные изменения, чтобы я почувствовал, что могу сделать этот шаг. Ассоциация профессиональных футболистов говорит, что готова помочь игроку сделать каминг-аут. Они говорят, что помогут консультациями и поддержкой.
Но главное-то не в этом. Если бы мне была нужна консультация, я бы в любой момент записался на сеанс. Руководство Лиги должно готовить к этому игроков, тренеров и болельщиков. Я должен знать, что меня поддержат все. Только в этом случае я задумаюсь о каминг-ауте.
Но такого не случится. В футболе существует много стереотипов и предубеждений. Я слышал очень много гомофобных кричалок и обзывательств, адресованных никому. Хорошо, что это не волнует меня во время матчей. Плохо, что я возвращаюсь к этому по дороге домой.
Пока у меня все в порядке. И я планирую играть так долго, насколько я смогу. А затем я закончу карьеру и буду жить своей жизнью.
Мне очень приятно, что Томас Битти (бывший английский футболист) в прошлом месяце признался, что он гей. Но он ждал ухода из спорта, чтобы признаться – это все, что нужно знать про ситуацию.
Футболисты слишком боятся, чтобы признаться в своей ориентации в течение своей карьеры. Хорошо, что в прошлом году мне помогал фонд Джастина Фашану (это первый открытый гей в футболе, который покончил жизнь самоубийством из-за травли) – тогда я особенно не справлялся психологически с этой ситуацией. Фонд помог мне, поддержал. Трудно описать его помощь словам. Я даже не представляю, что стало бы со мною, если бы не его сотрудники.
Я не знаю, до чего дойдет эта ситуация. Я просто не хочу жить во лжи. Если я сделаю каминг-аут, то уйду из футбола рано. Я реально выкину годы прибыльной карьеры, ведь такова цена моего психологического здоровья.
Я не хочу жить так вечно».
The Sun опубликовало это письмо, получив его от представителей фонда Джастина Фашану (основала племянница Фашану, фонд сейчас борется против гомофобии в футболе). The Sun не называет этого игрока, а в заголовке к материалу написал «Звезда Премьер-лиги».
От фонда Фашану пока что тоже не было никаких комментариев.
В комментариях к посту The Sun в твиттере люди поддерживают игрока.
«Бедный парень. Жаль, что он живет с этим».
«Он делает хуже для себя. Просто выйди и сделай это, не устраивая сцены. Отсутствие болельщиков упростит задачу».
«По понятным причинам я не буду цитировать статью S*n. Но каждый фанат должен прочитать это анонимное письмо футболиста-гея и подумать над ним. Нужно отменить долбанную гомофобию. Болельщики должны изменить культуру футбола».
Некоторые пробовали угадать игрока.
«Это определенно английский футболист». В комментариях к посту кто-то пошутил, что это игрок «Манчестер Юнайтед». Ответ: «50 баксов, что это Гринвуд».
Чего хотел этот унылый пидарок? О, несчастный гей, как он несчастен. Он устал, а мы хочем его травить. И поэтому, чтобы он снял, калечущую его есстество, маску, мы должны ему похлопать? Он хочет показать всем свой раздолбаный анус, но стесняется. Потому-что народу, в большинстве своем, не нравятся раздолбаные анусы