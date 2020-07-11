The Sun опубликовало открытое письмо гея из клуба АПЛ. Вот его полный перевод

«Когда я был ребенком, я всего лишь хотел играть в футбол. Школа не особо интересовала меня, поэтому каждую минуту я проводил с мячом. В конце концов мои старания окупились. Но даже сейчас мне невероятно сложно выходить на поле, ведь я играю перед десятками тысяч зрителей.

И все же есть кое-что, что отличает меня от большинства других игроков Премьер-лиги. Я гей. Знаете, даже это письмо – уже огромный шаг для меня. О моей ориентации знают немногие: только родители и близкие друзья. Но я не готов поделиться этим с моими одноклубниками и тренером.

Да, я провожу с парнями большую часть своего времени, своей жизни. Когда мы выходим на поле, мы – команда. Но что-то внутри меня не позволяет сказать о том, что чувствую. Я очень надеюсь, что однажды расскажу об этом.

В 19 лет я понял, что я гей. Какого это – жить так? Иногда это просто кошмарно. Больше всего страдает мое психологическое здоровье. Я чувствую себя в ловушке и боюсь, что усугублю ситуацию, сказав всем правду. Когда мое сердце говорит, что нужно сказать обо всем, голова отвечает: «Зачем тебе нужны эти риски?»

Мне повезло хорошо зарабатывать. У меня хорошая машина, отличный гардероб, полный дизайнерской одеждой. Я могу купить все, что захочу. Но мне не хватает лишь одного – общения. Я сейчас в том возрасте, когда уже нужно состоять в отношениях. Из-за моей работы нужно иметь максимальный уровень доверия к коллегам. Поэтому сейчас я избегаю каких-либо связей.