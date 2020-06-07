- Аманда Нуньес
- UFC
- MMA
- Нина Ансарофф
- Ронда Роузи
«С детства я любила девушек. Это нормально. Это такая же любовь». Чемпионка UFC счастлива в лесбийской паре
Аманда Нуньес сейчас – главная девушка UFC. Корень ее успеха – помощь другой девушки-бойца, дружба с которой переросла в любовь.
Нуньес и Ансарофф познакомились в спортзале в 2012-м, когда обе пришли осваивать MMA. Ансарофф было 26, она всю жизнь махалась в тхэквондо. Нуньес на тот момент – 24, она приехала из Бразилии и прошла через бокс, каратэ, джиу-джитсу и даже футбол.
Нуньес начинала в США без дома. Поэтому она жила в том же спортзале, подметала и мыла полы (чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги), а ночевала в небольшом чулане. Нуньес впервые увидела Ансарофф, когда выходила из ванны в полотенце и с зубной щеткой во рту.
До встречи девушки постоянно тренировались с парнями, после – друг с другом. После тренировок они часто ходили куда-нибудь и тусовались вместе. Время + сближение = дружба → роман.
Впервые мир узнал об этом в 2016-м: тогда Нуньес победила прошлую королеву ММА Ронду Роузи и отпраздновала защиту титула в легчайшем весе поцелуем Ансарофф.
«Меня мотивировала моя девушка. Она была рядом с октагоном и не отрывала взгляд все время. Я чувствовала ее любовь и поддержку».
Через два года (август-2018) девушки поженились. Еще через два года они объявили, что Ансарофф беременна.
«Нина знает, как помочь мне, когда мне трудно, как настроить меня. Я очень волновалась перед боем с Роузи. Я тогда даже похудела от нервов. Нина идеально настроила меня на это событие. Когда я вышла в раздевалку, она сказала: «В октагоне сегодня была только ты. Ронда сильная, но она полностью подчинилась твои правилам».
Пара тянет друг друга. Нуньес выросла только после их совместных тренировок, а сейчас они также взаимно строят семью. Например, Нуньес уверена, что переболела коронавирусом (подцепила его в Вегасе) и заразила Ансарофф. Пока она переживала, сама Ансарофф успокаивала ее и убеждала, что ни ей, ни ребенку ничего не грозит.
Нуньес часто выступает о проблемах гомофобии:
• «Почему любовь между парнями или девушками – это плохо? Когда мир узнает, что так можно и это хорошо, тогда мир станет лучше».
• «С детства я любила девушек. Это то, какой я родилась. Это нормально. Это такая же любовь».
• «Для меня это естественно. Это не болезнь. Я счастлива, разве это плохо? Люди должны радоваться, когда видят счастливых людей»
• «Я хочу помочь всем справиться с трудностями, с которыми я сталкивалась из-за своей ориентации. Я осуществила свою мечту, я стала чемпионкой. И да, я лесбиянка. Разве это плохо? В мире не должно быть разногласий из-за рас и ориентаций. На этой огромной планете достаточно места для всех».
• «Я горжусь тем, что стала первой чемпионкой UFC нетрадиционной ориентации».