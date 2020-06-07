«С детства я любила девушек. Это нормально. Это такая же любовь». Чемпионка UFC счастлива в лесбийской паре

Нуньес и Ансарофф познакомились в спортзале в 2012-м, когда обе пришли осваивать MMA. Ансарофф было 26, она всю жизнь махалась в тхэквондо. Нуньес на тот момент – 24, она приехала из Бразилии и прошла через бокс, каратэ, джиу-джитсу и даже футбол.

Нуньес начинала в США без дома. Поэтому она жила в том же спортзале, подметала и мыла полы (чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги), а ночевала в небольшом чулане. Нуньес впервые увидела Ансарофф, когда выходила из ванны в полотенце и с зубной щеткой во рту.

До встречи девушки постоянно тренировались с парнями, после – друг с другом. После тренировок они часто ходили куда-нибудь и тусовались вместе. Время + сближение = дружба → роман.

Впервые мир узнал об этом в 2016-м: тогда Нуньес победила прошлую королеву ММА Ронду Роузи и отпраздновала защиту титула в легчайшем весе поцелуем Ансарофф.

«Меня мотивировала моя девушка. Она была рядом с октагоном и не отрывала взгляд все время. Я чувствовала ее любовь и поддержку».

Через два года (август-2018) девушки поженились. Еще через два года они объявили, что Ансарофф беременна.