Аманда Нуньес

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MMA
Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC. Это ее 10-й титульный бой подряд
#Аманда Нуньес
MMA
Нуньес несколько раз защитила титулы в разных весовых категориях. Это первый случай в истории UFC
#Аманда Нуньес
MMA
Нуньес победила Андерсон в чемпионском бою на UFC 259
#Аманда Нуньес
MMA
Аманда Нуньес и Меган Андерсон подерутся на UFC 259
#UFC 259
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Чемпионка UFC отпраздновала победу вместе с женой и дочерью. Говорит: «Львица с ребенком еще опаснее»
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#Аманда Нуньес
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«С детства я любила девушек. Это нормально. Это такая же любовь». Чемпионка UFC счастлива в лесбийской паре
#Аманда Нуньес
Все детали майского турнира UFC, где определится будущий соперник Хабиба
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