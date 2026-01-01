Аманда Нуньес

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MMA
Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC. Это ее 10-й титульный бой подряд
#Аманда Нуньес
MMA
Нуньес несколько раз защитила титулы в разных весовых категориях. Это первый случай в истории UFC
#Аманда Нуньес
MMA
Нуньес победила Андерсон в чемпионском бою на UFC 259
#Аманда Нуньес
MMA
Аманда Нуньес и Меган Андерсон подерутся на UFC 259
#UFC 259