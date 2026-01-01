UFC 259

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MMA
Сколько Адесанья заработал за бой с Блаховичем на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
«У меня были поражения в кикбоксинге, в любви и в жизни». Адесанья отреагировал на первое поражение в UFC
#Блахович – Адесанья
MMA
UFC организует реванш боя Ян – Стерлинг
#Ян – Стерлинг
MMA
Денежные бонусы за выступление на UFC 259 получили бойцы, которые не дрались в основном карде
#UFC 259
MMA
Блахович выбросил 184 удара по Адесанье. 115 – за два последних раунда
#Блахович – Адесанья
MMA
«Я просто совершил ошибку и заплатил за нее». Реакция Яна после запрещенного удара в чемпионском бою
#Ян – Стерлинг
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Чемпионка UFC отпраздновала победу вместе с женой и дочерью. Говорит: «Львица с ребенком еще опаснее»
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#Аманда Нуньес
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Сколько Ян заработал за бой со Стерлингом на UFC 259
#Ян – Стерлинг
Блахович остался в UFC благодаря жене, которая уговорила организаторов. Теперь у него девять побед и чемпионский титул
#Блахович – Адесанья
Сколько Махачев заработал за бой с Добером на UFC 259
#Махачев – Добер
Стерлинг пропустил удар, когда касался пола тремя точками – поэтому Яна забанили. Это правило бесит даже Уайта
#Петр Ян
Ян странно лишился титула чемпиона UFC: ударил коленом, когда это запрещено. Думал, что тот был на корточках
#Петр Ян
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