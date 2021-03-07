Ян странно лишился титула чемпиона UFC: ударил коленом, когда это запрещено. Думал, что тот был на корточках

Петр Ян на UFC 259 проводил защиту титула в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга. Это его первая защита после завоеванного летом-2020 чемпионского пояса.

Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259

Стерлинг несколько раз плотно пробивал коленом в прыжке, а Ян отвечал нокдауном. Но все завершилось в четвертом раунде. Эмоции: