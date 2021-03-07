Ян странно лишился титула чемпиона UFC: ударил коленом, когда это запрещено. Думал, что тот был на корточках
Петр Ян на UFC 259 проводил защиту титула в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга. Это его первая защита после завоеванного летом-2020 чемпионского пояса.
Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
Стерлинг несколько раз плотно пробивал коленом в прыжке, а Ян отвечал нокдауном. Но все завершилось в четвертом раунде. Эмоции:
Ян ударил Стерлинга коленом, когда тот стоял на трех точках опоры. Комментатор Джо Роган в трансляции сказал, что Ян посоветовался с углом и получил одобрение на удар. Это запрещено правилами.
UPD: Ян признал ошибку и объяснил, что не понял слова, которые ему сказал угол.
После этого Стерлинг долго вставал и даже плакал на канвасе. Врачи оценили его состояние и решили, что он не готов драться дальше.
Ян получил дисквалификацию и потерял титул, но на момент остановки побеждал раздельным решением судей. Ян при объявлении результата боя стоял с поднятой рукой, а Стерлинг снял пояс и тяжело покинул октагон. Потом объяснил:
«Все, ради чего я работал, завершилось вот так, плохо. Это не то, как я хотел выиграть. Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии. Я был в плохой форме.
Бой был быстрым. Надеюсь, что фанатам он понравился. Может, это вообще бой года. Извините, что все завершилось именно так».