Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259

2 марта. 14:35. Ислам Махачев не дрался с сентября 2019 года. Теперь он проведет бой против Дрю Добера, который идет на серии из трех побед подряд. Примерное время старта боя – 7 марта в 06:00 по московскому времени. Махачев поменял подготовку – все время готовился в Вегасе. Добер уже показал у себя красивый постер по этому бою.