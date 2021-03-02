Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
2 марта. 14:35. Ислам Махачев не дрался с сентября 2019 года. Теперь он проведет бой против Дрю Добера, который идет на серии из трех побед подряд. Примерное время старта боя – 7 марта в 06:00 по московскому времени. Махачев поменял подготовку – все время готовился в Вегасе. Добер уже показал у себя красивый постер по этому бою.
Петр Ян проведет защиту титула в бою с Алджамейном Стерлингом. Ян – чемпион UFC в легчайшем весе. В чемпионском бою в июле 2020 года он побеждил техническим нокаутом Жозе Альдо. Ян еще ни разу не проигрывал в UFC. Бой против Стерлинга 7 марта он анонсирует через видео с тренировки: «Алджо конец».
На UFC 259 пройдут сразу несколько важных поединков. Исраэль Адесанья проведет чемпионский бой в полутяжелом весе. Соперник – Ян Блахович. UFC подает турнир через самый большой кард года. В прелимах поучаствует русский боец Аскар Аскаров. Его соперник – Джозеф Бенавидес. Аскаров выиграл 12 из 13 боев за карьеру. Еще в одном была ничья.
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Где смотреть бой Махачев – Добер
Где смотреть бой Ян – Стерлинг