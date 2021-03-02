UFC 259
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Ислам Махачев
Петр Ян
Исраэль Адесанья
Джозеф Бенавидес
Алджамейн Стерлинг
Ян Блахович
Махачев – Добер
Дрю Добер
Ян – Стерлинг
Аскар Аскаров
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Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259

02 марта, 14:35

твиттер UFC

2 марта. 14:35. Ислам Махачев не дрался с сентября 2019 года. Теперь он проведет бой против Дрю Добера, который идет на серии из трех побед подряд. Примерное время старта боя – 7 марта в 06:00 по московскому времени. Махачев поменял подготовку – все время готовился в Вегасе. Добер уже показал у себя красивый постер по этому бою.

Петр Ян проведет защиту титула в бою с Алджамейном Стерлингом. Ян – чемпион UFC в легчайшем весе. В чемпионском бою в июле 2020 года он побеждил техническим нокаутом Жозе Альдо. Ян еще ни разу не проигрывал в UFC. Бой против Стерлинга 7 марта он анонсирует через видео с тренировки: «Алджо конец».

На UFC 259 пройдут сразу несколько важных поединков. Исраэль Адесанья проведет чемпионский бой в полутяжелом весе. Соперник – Ян Блахович. UFC подает турнир через самый большой кард года. В прелимах поучаствует русский боец Аскар Аскаров. Его соперник – Джозеф Бенавидес. Аскаров выиграл 12 из 13 боев за карьеру. Еще в одном была ничья.

Важные дополнения по трансляциям и прогнозам на бои:

Где смотреть бой Махачев – Добер

Где смотреть бой Ян – Стерлинг

Прогноз на бой Ян – Стерлинг

Прогноз на бой Махачев – Добер

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что еще почитать перед боями
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
Карьеру чемпиона UFC сделали боевики и аниме. Сейчас он танцует перед клеткой с группой
Ян попал в ММА благодаря желанию заработать. Семь лет назад он работал охранником, а сейчас взял титул UFC
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#Исраэль Адесанья
#Ислам Махачев
#Алджамейн Стерлинг
#Аскар Аскаров
#Джозеф Бенавидес
#Дрю Добер
#Ян Блахович