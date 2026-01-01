Аскар Аскаров

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Русский боец Аскаров победил Бенавидеса на турнире UFC 259
#Аскар Аскаров
MMA
Полный кард турнира UFC 259
#UFC 259
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Боец с нарушением слуха – новая звезда UFC из России. Он никогда не проигрывал и ничего не слышит во время боев
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#Аскар Аскаров
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Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
#UFC 259
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