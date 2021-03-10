Боец с нарушением слуха – новая звезда UFC из России. Он никогда не проигрывал и ничего не слышит во время боев

Аскар Аскаров выиграл бой на UFC 259. И в обновленном рейтинге UFC поднялся на второе место. Сам Аскаров говорит, что в ближайшее время готов к бою с любым соперником. Главное – за титул. Всего за карьеру в MMA Аскаров 13 раз побеждал и один бой завершил вничью. Статистика в UFC: три победы и ничья.

Еще раз: Аскар Аскаров никогда в карьере не проигрывал.

Сейчас он ждет результата боя Брендона Морено и Дейвесона Фигередо. Фигередо – действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе. Они с Морено уже провели ничейный бой в декабре 2020 года. Следующий состоится в июне 2021-го. Аскаров уверен, что подерется с его победителем. С Морено он уже пересекался в своем первом бою в UFC – это с ним была ничья.