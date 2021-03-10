Боец с нарушением слуха – новая звезда UFC из России. Он никогда не проигрывал и ничего не слышит во время боев
Аскар Аскаров выиграл бой на UFC 259. И в обновленном рейтинге UFC поднялся на второе место. Сам Аскаров говорит, что в ближайшее время готов к бою с любым соперником. Главное – за титул. Всего за карьеру в MMA Аскаров 13 раз побеждал и один бой завершил вничью. Статистика в UFC: три победы и ничья.
Еще раз: Аскар Аскаров никогда в карьере не проигрывал.
Сейчас он ждет результата боя Брендона Морено и Дейвесона Фигередо. Фигередо – действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе. Они с Морено уже провели ничейный бой в декабре 2020 года. Следующий состоится в июне 2021-го. Аскаров уверен, что подерется с его победителем. С Морено он уже пересекался в своем первом бою в UFC – это с ним была ничья.
Что надо знать об Аскаре Аскарове:
Аскаров – чемпион Сурдлимпийских игр в соревнованиях по вольной борьбе. Они проводились в 2017 году. Там участвуют люди, у которых есть нарушения слуха. На играх Аскаров победил чемпиона прошлых Сурдолимпийских игр. Потом говорил, что с первого боя задумывался о золоте. Не исключает, что в будущем еще раз поучаствует в Сурдолимпиаде.
Еще он выигрывал чемпионат России для спортсменов с нарушениями слуха. В 2018-м во Владимире проходил чемпионат мира – там он взял бронзу. В соцсетях он регулярно оставляет мотивирующие посты для других спортсменов. Один из них – о разнице между богатыми и бедными. Аскаров рассказывал, что бедные люди получили силу для достижения богатства.
Проблема со слухом у Аскарова ухудшилась с возрастом. Сам он объясняет это провалом операции, связанной с носом. Аскаров вспоминал это в интервью ютуб-каналу Обзор Press. В интервью ТАСС он сказал, что проблемы со слухом возникли с рождения. В обычной жизни Аскаров пользуется слуховым аппаратом, но во время боев ничего не слышит.
Выдержка из другого интервью, где Аскаров дал больше подробностей: «Я с детства плохо слышу, родители запрещали мне тренироваться, потому что боялись, что занятия спортом усугубят проблему со слухом. Конечно, их можно понять. Но я был одержим своей целью стать бойцом и тайно бегал на тренировки по вольной борьбе. Их проводил мой дядя».
«Пуля» – прозвище Аскарова. АСА ММА дает этому такое объяснение: «За свою скорость в бою он получил прозвище «Пуля», и, смотря за его выступлениями, сразу понимаешь, что оно на 100% ему подходит». До попадания в UFC Аскаров все время побеждал досрочно – так и оправдывал собственное прозвище. В UFC он выигрывает только единогласными судейскими решениями.
На сайте UFC есть история о тренировках Аскара Аскарова. В 2014 году во время обычного тренировочного спарринга он попался на рычаг локтя. Бой продолжился, но бойцы его так и не закончили. Потом Аскаров в шесть утра пришел в зал, позвонил сопернику, разбудил и вызвал его на реванш. Никто из тренеров об этом не знал – потом все удивлялись такому случаю.
Раньше Аскаров тренировался даже так:
В 2019 году Аскаров находился в подвешенном состоянии. Он претендовал на попадание в наилегчайший вес UFC, но Дэйна Уайт раздумывал над упразднением этой категории. UFC сохранил дивизион во многом из-за ярких выступлений Генри Сехудо (он возвращается). Аскаров получил автоматическое приглашение в промоушен и быстро дебютировал.
Перед дебютом в UFC Аскар Аскаров завел аккаунт в твиттере. Тогда он ретвитнул запись о себе: «Запомните мои слова. Когда этот парень дебютирует, он потрясет мир». Даже сам Аскаров быстро поверил в эти слова. Перед боем с Алехандре Пантожей он вообще написал в инстаграме: «Вижу цель – не вижу препятствий».
Хабиб постоянно выделяет Аскарова. Сначала включил его в топ-5 бойцов из России и сказал, что у Аскарова большие шансы на чемпионский титул. Потом еще раз сказал, что Аскар Аскаров – следующий чемпион UFC в наилегчайшем весе. После боя Аскарова на UFC 259 Хабиб написал, что это один из лучших бойцов в MMA.
UFC тоже его выделяет:
Есть корейский теннисист Дак Хи Ли, полностью глухой. Играет на уровне "Челленджерей". Накануне вылетел с турнира в СПб.