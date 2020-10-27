Хабиб однажды снялся в кино. Ему тогда было десять лет, а фильм делали легенды КВН «Махачкалинские бродяги»
В 1998-м, через два года после победы в КВН, команда «Махачкалинские бродяги» сняла фильм «Разные песни по-любому». Эпизодическую роль пионера там сыграл 10-летний Хабиб Нурмагомедов. Сценка – «Если с другом вышел в путь».
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
«Разные песни по-любому» – музыкальная комедия в трех частях. Позже добавился еще один фильм. Каждая из серий длится примерно по часу. Там шутки про кавказские реалии, переделывание хитов и разные скетчи.
Одна из самых популярных песен из этих фильмов – «Иди в свой двор, иди», переделанная из песни «Люби меня, люби» от группы «Отпетые мошенники». Большинство текста в ней перепето, отдельно она есть и в ютубе, как и все части «Разных песен».
Над частями работали Бинке Анисимов и Ибрагим Магомедов. «Во всех этих проектах годы участия в КВН вернулись полезным бумерангом», – считает Анисимов.
Магомед Магомедов вспоминал: «Пересмотрел недавно первые «Разные песни» и не понял, над чем тогда смеялся. Многие шутки морально устарели. Последняя часть тоже разочаровала – отдельные моменты, отдельные роли еще вызывают смех, но в общем впечатления не такие уж сильные».
А что сказал Юсуп Магомедов: «Мне нравится первая часть «Разных песен», она вызывает у меня приятные воспоминания».
В фильмах снимался и заслуженный артист Дагестана Юсуп Омаров. Он известен по съемкам в клипе Тимати и сериале Федора Бондарчука «Спящие-2», который выходил на Первом канале. А Карен Мкртчян стал гендиректором Молодежного Центра Культуры в Махачкале. Известен и Ванати Алиев, который позже снимался в телешоу «Прожекторперисхилтон» и сериале «Папины дочки».
Дагестанская журналистка Светлана Анохина так писала о ностальгии: «Большинство моих знакомых, давно уехавших из Дагестана, вполне безболезненно переживают отрыв от родной почвы. Если случается же вдруг ностальгическая хандра, легко справляются с ней при помощи двух вещей. Первая — это «Разные песни по-любому», вторая — горская колбаса».
Но даже народный хит нравится не всем. В дагестанской газете «Черновик» периодически эти фильмы критиковались. Например, в одной из статей о недостатках молодежи есть такая строчка: «Любят национальные песенки дешевых певичек и «Разные песни по-любому». Разводят этим самым пошлость».
Или вот такой абзац – в другой: «Махачкалинские бродяги» неоднократно заявляли, что во всех своих фильмах (последний не исключение) «бичуют недостатки» и «обнажают язвы» дагестанского общества. И ни о каком «пропагандировании культуры дагестанского народа и его традиций» речи никогда не шло.
Хотя можем допустить, что фильмы поспособствовали созданию образа современного молодого дагестанца и потому имеют к традициям самое непосредственное отношение. А об этой беде журналистская братия предупреждала еще с момента выхода на экраны самого первого фильма «Разные песни по-любому».
И все-таки, судя по комментариям под этими фильмами в ютубе, ностальгии и приятных эмоций у людей гораздо больше.