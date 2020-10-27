Хабиб однажды снялся в кино. Ему тогда было десять лет, а фильм делали легенды КВН «Махачкалинские бродяги»

Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ

«Разные песни по-любому» – музыкальная комедия в трех частях. Позже добавился еще один фильм. Каждая из серий длится примерно по часу. Там шутки про кавказские реалии, переделывание хитов и разные скетчи.

Одна из самых популярных песен из этих фильмов – «Иди в свой двор, иди», переделанная из песни «Люби меня, люби» от группы «Отпетые мошенники». Большинство текста в ней перепето, отдельно она есть и в ютубе, как и все части «Разных песен».

Над частями работали Бинке Анисимов и Ибрагим Магомедов. «Во всех этих проектах годы участия в КВН вернулись полезным бумерангом», – считает Анисимов.

Магомед Магомедов вспоминал: «Пересмотрел недавно первые «Разные песни» и не понял, над чем тогда смеялся. Многие шутки морально устарели. Последняя часть тоже разочаровала – отдельные моменты, отдельные роли еще вызывают смех, но в общем впечатления не такие уж сильные».

А что сказал Юсуп Магомедов: «Мне нравится первая часть «Разных песен», она вызывает у меня приятные воспоминания».