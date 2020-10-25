Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»

Патимат обсуждала с Абдулманапом бытовые вопросы, но окончательное решение оставалось за ним. Париза Элендулаева говорила, что Абдулманап помогал сиротам, а Патимат их кормила: «Столько добра он сделал, столько детишек воспитал, стольких сирот забрал. В одно время жена этих всех детей кормила. Она жаловалась: «Мне очень сложно, но Абдулманап требует, ничего не поделаешь».

«Мама могла ругать меня и шуметь, я мог что-то сказать в ответ. С отцом все было сложнее: и ругал, и порой наказывал. Страх перед отцом был безусловным и всеобъемлющим», – рассказывал Хабиб. Показательная ситуация – попадание в уличные драки. В 2008 году он ночью пришел на одну из них в парк. В это время ему звонил отец, но Хабиб не ответил, хотя видел входящий вызов.

Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов

Дома он попал под злость Абдулманапа, который знал про драки: «В этот момент рука отца уже летела в область моего затылка. Бах. Бух. Потолок. Пол. Стена. Вновь пол. Голова. Спина». Это не понравилось Патимат Нурмагомедовой. «Мама увидела синяки и ссадины на моем лице. Узнав, что это все «дары» от отца, она ринулась к нему на кухню, – вспоминал Хабиб. – По всей видимости, вопросы и возмущения мамы привели папу в не меньшее бешенство, нежели мое вранье. В общем, мама убегала из кухни так быстро, как только могла. Это был большой семейный скандал».