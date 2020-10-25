Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи, сделал 29:0 и в 32 года завершил карьеру. Так он обещал маме. Перед боем Хабиб три дня общался с ней и сказал, что не будет драться без отца, который умер летом.
И закончил трогательным: «Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все. У меня один родитель остался – это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить».
Мама приучила Хабиба к хозяйству, отправила в школу в пять лет и говорила: «Оставьте в покое моего мальчика, ему нужно учиться»
«Мама – наполненная нежностью и заботой к нам, своим детям, хранительница очага», – описал Хабиб маму в автобиографии Khabibtime.
Мама Хабиба – Патимат Нурмагомедова. Так же зовут его жену и маму отца – бабушку. Абдулманап Нурмагомедов женился на Патимат в 1984 году. Со стороны мамы у Хабиба есть два дяди и четыре тети, а корни уходят в историю: «Два моих предка по материнской линии входили в число близких соратников великого имама: наиб Сайгидмагомед Сильдинский и знаменосец Денгамагомед».
В 1988 году родился Хабиб Нурмагомедов. Вместе с родителями он жил в доме дедушки – так принято в дагестанских семьях. Хабиб стал вторым ребенком в семье Абдулманапа и Патимат Нурмагомедовых, потом у него появилась сестра. Когда в 1999 году Абдулманап и Хабиб вместе с другими учениками переехали в Махачкалу, чтобы тренироваться в двухэтажном доме во дворе колледжа, Патимат вместе с дочерью Аминат остались в Кировауле. Она была против переезда и продажи дома и созданного вместе хозяйства, но смирилась.
Мама с детства приобщала Хабиба к хозяйству: работа в огороде, уход за скотом (у семьи были быки, которых он выгонял на пастбище и загонял, а потом чистил хлева), походы за водой с ведрами из одного конца села в другой. Отец много работал, брат переехал на учебу в Кизилюрт и приезжал по выходным, а сестра была еще маленькой, чтобы работать: «Я и был семейным министром сельского хозяйства. Мы с мамой занимались и скотом, и огородом, и самим домом».
В пять лет Хабиб поступил в школу – до этого с ним занималась Патимат Нурмагомедова. Когда Хабибу было 10-12 лет, отец понял, что сын будет спортсменом. «Оставьте в покое моего мальчика, ему нужно учиться, получить образование», – отвечала Патимат и выступала против занятий борьбой.
Это подтверждала первая учительница Абдулманапа Нурмагомедова Париза Элендулаева: «Она жаловалась, что на нем очень большие нагрузки, жалела его, говорила, что он должен сначала учиться, а драться и сам научится. Как только эти разговоры дошли до тренера-отца, они, разумеется, прекратились. Мать Хабиба в корне изменила свое отношение к спорту».
Мама Хабиба кормила сирот и злилась, когда за драку в парке его побил Абдулманап
«Мама была со мной так заботлива и обходительна, что баловаться перед ней или не выполнять задания по дому было для меня просто недопустимо», – говорил Хабиб. Он объяснял, что помощь по дому = его мужское обязательство, потому что мама перенесла несколько операций. Иногда Хабиб убегал в сельский шлюз, который находился в пойме реки Сулак, и пропадал там на целый день. Женщины не приходили туда, поэтому мама забирала Хабиба домой через его друзей.
Патимат обсуждала с Абдулманапом бытовые вопросы, но окончательное решение оставалось за ним. Париза Элендулаева говорила, что Абдулманап помогал сиротам, а Патимат их кормила: «Столько добра он сделал, столько детишек воспитал, стольких сирот забрал. В одно время жена этих всех детей кормила. Она жаловалась: «Мне очень сложно, но Абдулманап требует, ничего не поделаешь».
«Мама могла ругать меня и шуметь, я мог что-то сказать в ответ. С отцом все было сложнее: и ругал, и порой наказывал. Страх перед отцом был безусловным и всеобъемлющим», – рассказывал Хабиб. Показательная ситуация – попадание в уличные драки. В 2008 году он ночью пришел на одну из них в парк. В это время ему звонил отец, но Хабиб не ответил, хотя видел входящий вызов.
Абдулманап продавал быков ради секции и учил детей шахматам. А Хабиба – заниматься по 9 часов
Дома он попал под злость Абдулманапа, который знал про драки: «В этот момент рука отца уже летела в область моего затылка. Бах. Бух. Потолок. Пол. Стена. Вновь пол. Голова. Спина». Это не понравилось Патимат Нурмагомедовой. «Мама увидела синяки и ссадины на моем лице. Узнав, что это все «дары» от отца, она ринулась к нему на кухню, – вспоминал Хабиб. – По всей видимости, вопросы и возмущения мамы привели папу в не меньшее бешенство, нежели мое вранье. В общем, мама убегала из кухни так быстро, как только могла. Это был большой семейный скандал».
Звонки по несколько раз в день и голосовое сообщение для мамы сразу после драки с командой Конора
После победы над Конором Макгрегором Хабиб выпрыгнул из октагона и устроил драку с его командой. Когда организаторы погасили конфликт, Хабиб сидел в комнате в окружении десятка стюардов и охраны. Чтобы успокоить маму, он записал для нее голосовое сообщение: «Мама, я в полном порядке. Не переживай, пожалуйста. Все хорошо. У меня ничего не болит, я отлично себя чувствую. Пояс у нас. Всех задержанных ребят отпустили. Я скоро буду дома, мама».
С ней он созванивается несколько раз в день, но не обсуждает подготовку: «Сынок, делай свое. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий и пускай постучит, чтобы на этом закончилось». Когда по телевизору идут бои Хабиба, Патимат Нурмагомедова уходит в другую комнату или выходит во двор – из-за волнения за сына.
Хабиб с улыбкой говорил, что маму любит больше, чем папу (и просил не говорить ему). В 2018 году Хабиб победил Эла Яквинту и стал чемпионом UFC в легком весе. Дорога в Дагестан с чемпионским поясом заняла 12 часов. В голове он прокручивал важные образы: «Глаза мамы, которая постоянно переживала за мое здоровье и нервничала перед каждым спортивным стартом, в котором мне доводилось участвовать».