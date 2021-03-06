Соперник Яна рос на издевательствах отца. Он унижал, бил мать и называл борьбу спортом для геев

Начало вполне обычное. Стерлинг рос в большой семье – 8 братьев и сестер на небольшой дом. У родителей было много работы, но не очень большие зарплаты – всем едва хватало на нормальную жизнь.

Стерлинг рассказывал, что часто следил за бытовыми моментами, чтобы облегчать жизнь маме:

Мыл посуду и убирался по дому. Его мама Софиа говорила: «Алджамейна не нужно было просить. Он просыпался и сам занимался делами по дому. Он ненавидел, когда было грязно».

Следил, чтобы младшие братья и сестры всегда были сыты, чисты и опрятны. Его сестра Софари рассказывала: «Я сначала думала, что это была попытка показать власть над нами. Но он всего лишь был хорошим старшим братом».

Алджамейн отводил всех младших братьев и сестер в школу и следил, чтобы они спокойно возвращались домой и делали уроки.

Спокойная музыка в фильме прерывается на фразе Алджамейна Стерлинга о том, что у него почти нет положительных воспоминаний об отце.

«Он заставлял нас чувствовать себя маленькими, бесполезными и слабыми. Отец называл меня мелким сожителем. Он постоянно бил маму – это было что-то вроде привычки. Я никогда не прощу ему это.

Я запомнил один момент. Однажды отец бил маму на кухне. Потом он вышел на улицу, но вернулся, ударил ее еще раз и схватил нож. Мама кричала: «Алджамейн, помоги мне». Было страшно. Это хреновый поступок».

Стерлинг в том фильме говорит, что старается забыть об этом, что отталкивает мысли о прошлом. Он отмечал: «Я хотел помочь маме. Но я бы не смог, потому что физически не был способен на это».