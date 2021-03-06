Соперник Яна рос на издевательствах отца. Он унижал, бил мать и называл борьбу спортом для геев
Утром 7 марта Петр Ян в рамках UFC 259 подерется с Алджамейном Стерлингом:
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В карьере Стерлинга было 22 боя. 19 из них – победные, в трех он проиграл. В последних пяти он побеждал соперников. После боя с Джимми Риверой Стерлинг сказал:
«Я очень рад победе. Я подходил к поединку со злостью. Это все из-за отца. Я каждый раз настраиваю себя мыслями о нем».
Отец постоянно тиранил семью Стерлинга: однажды набросился на маму с ножом
У UFC есть фильм о детстве Алджамейна Стерлинга.
Начало вполне обычное. Стерлинг рос в большой семье – 8 братьев и сестер на небольшой дом. У родителей было много работы, но не очень большие зарплаты – всем едва хватало на нормальную жизнь.
Стерлинг рассказывал, что часто следил за бытовыми моментами, чтобы облегчать жизнь маме:
- Мыл посуду и убирался по дому. Его мама Софиа говорила: «Алджамейна не нужно было просить. Он просыпался и сам занимался делами по дому. Он ненавидел, когда было грязно».
- Следил, чтобы младшие братья и сестры всегда были сыты, чисты и опрятны. Его сестра Софари рассказывала: «Я сначала думала, что это была попытка показать власть над нами. Но он всего лишь был хорошим старшим братом».
- Алджамейн отводил всех младших братьев и сестер в школу и следил, чтобы они спокойно возвращались домой и делали уроки.
Спокойная музыка в фильме прерывается на фразе Алджамейна Стерлинга о том, что у него почти нет положительных воспоминаний об отце.
«Он заставлял нас чувствовать себя маленькими, бесполезными и слабыми. Отец называл меня мелким сожителем. Он постоянно бил маму – это было что-то вроде привычки. Я никогда не прощу ему это.
Я запомнил один момент. Однажды отец бил маму на кухне. Потом он вышел на улицу, но вернулся, ударил ее еще раз и схватил нож. Мама кричала: «Алджамейн, помоги мне». Было страшно. Это хреновый поступок».
Стерлинг в том фильме говорит, что старается забыть об этом, что отталкивает мысли о прошлом. Он отмечал: «Я хотел помочь маме. Но я бы не смог, потому что физически не был способен на это».
Отец Стерлинга терроризировал всю семью. На братьев и сестер кричал, когда они громко смеялись или включали музыку. Самому Стерлингу запрещал заниматься борьбой, когда тот увлекся всерьез. Стерлинг рассказывал, что его друг тайно проводил его на тренировки – и там он познакомился с ребятами, которые помогали ему переживать стресс.
Сестра Стерлинга говорила:
«Отец много раз останавливал Алджамейна и запрещал бороться. Он говорил, что борьба – это спорт для гомосексуалистов. Он говорил, что ни один натурал не будет бороться с другим».
Сам Стерлинг вспоминал:
«Эти парни показали мне, что я не такой уж слабый. Они стали мне друзьями и сделали меня увереннее. Отец думал, что я маленький и слабый. Какое-то время я думал так же. Но борьба постепенно переубеждала меня».
Перед боями Стерлинг подпитывается гневом от воспоминаний о детстве
Девушка Стерлинга Ребекка Круз рассказывала: «Он был очень целеустремленным, мотивированным. Но частью этой заряженности был просто гнев. Он как бы говорил: «Папа, я могу все без тебя».
Слова Круз подтверждает и мама Стерлинга – она говорит, что так ее сын действительно выплескивал гнев, что годами копился в нем.
Стерлинг рассказывает, что иногда он частично заряжается на поединки благодаря этим воспоминаниям. Перед боем он просто вспоминает все то, что творилось с ним в детстве и понимает: ему нужно победить, чтобы доказать себе, что он не слабак.
«С возрастом я научился контролировать злость. Но иногда она перекрывает ясное мышление. В такие моменты мне трудно остановиться. И в такие моменты я становлюсь очень опасным.
Я никогда и ни за что не смогу благодарить отца. Я никогда не прощу его поведение. Но его отношение к нам и гнев довели меня до самой лучшей бойцовской лиги мира. Моя злость сформировала меня. Хотя я знаю, что никогда не стану таким, как он».