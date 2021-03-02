Где смотреть бой Ян – Стерлинг

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг подерутся в основном карде турнира UFC 259. В этом поединке Ян защищает титул в легчайшем весе. Бой стартует 7 марта примерно в 6:00 по Москве.

Турнир UFC 259 можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Цена подписки на месяц – 399 рублей. РЕН ТВ тоже покажет поединок Яна и Стерлинга. Там же пройдет трансляция других боев турнира.

Ян выиграл чемпионский пояс UFC, когда досрочно победил бразильца Жозе Альдо. Бой против Стерлинга станет для него первым, где пройдет защита титула.

На турнире UFC 259 много и других важных боев. Исраэль Адесанья и Ян Блахович подерутся за титул в полутяжелом весе. Адесанья уже имеет титул UFC в среднем весе.

Ислам Махачев и Дрю Добер тоже проведут поединок в основном карде UFC 259. Для Махачева этот бой станет первым с сентября 2019 года.

Прогноз на бой Ян – Стерлинг