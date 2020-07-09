Ян попал в ММА благодаря желанию заработать. Семь лет назад он работал охранником, а сейчас взял титул UFC
UPD. Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо в бою за титул UFC в легчайшем весе.
Когда Ян работал охранником в Омске, пьяные посетители докапывались до него из-за небольшого роста
Петр Ян родился в Красноярском крае в городе Дудинка – как он сам говорил, оттуда можно выбраться только на самолете или на корабле. Любовь к боксу началась со старшего брата, с которым у него разница в 4 года. Однажды Петр проследил за ним, добрался до спортзала – так он попал в спорт.
В 15 лет он переехал в Омск – один, без семьи. Там он жил в общежитии, записался на тренировки к Юрию Демченко (помог бывший тренер Николай Суржиков, который договорился с Демченко о просмотре). С этого и началась самостоятельная жизнь Яна. Тогда же он попал в MMA: потренировался 10 дней, и его сразу же пригласили на первый бой. Владислав Потатушкин – один из первых тренеров Яна – вспоминал, что отговаривал его от поединка. Но Яном тогда управляло желание заработать: 5 тысяч рублей давали за участие, еще 15 – за победу.
В первом бою в ММА (в Иркутске) Ян встретился с призером чемпионата России по боевому самбо Мурадом Бакиевыем. Первые несколько раундов Бакиев жестко мочил его на ринге – тогда правила разрешали удары головой и локтями, плюс он еще эффектно использовал борьбу. В третьем раунде Ян перевернул исход боя чуть ли не одним ударом.
20 тысяч – первый гонорар Яна за победу. В интервью «Матч ТВ» и Sports.ru он объяснял, что потратил эту сумму на подарок девушке и оплату съемной квартиры. То время – жесткий дефицит финансов для Яна. Он брался за любую работу, чтобы прокормить себя. В 2013-м он даже работал в ночном клубе охранником. Слова о тех временах:
«Я всегда был маленьким, мой рост 170 см, а вес 61 кг. Если в клуб заходил подвыпивший человек, он из всей охраны выбирал меня и нарывался. Сейчас я смотрю на это как на хороший опыт, я помню откуда я и ничего не забываю».
Ян говорит, что улица и суровые условия, в которых он провел юность, воспитали в нем бойцовский характер. У него никогда не было выбора, с кем драться, поэтому он положительно отвечает на любой запрос на бой: он всегда был готов к драке с абсолютно любым соперником.
Ян бесплатно тренировался у Альдо в зале. Скоро он подерутся в титульном поединке
Перед боем с Жозе Альдо Ян не устраивает трештока. Он спокойно отвечает на провокационные вопросы, не переходит на личности, а из жесткого только говорит, что победит Альдо.
Перед боем с Джоном Додсоном в 2018-м он ездил на сборы в Бразилию, где бесплатно тренировался в зале Альдо. Ян говорил, что такую возможность организовал ему спонсор. Он связался с представителями Альдо, отправил им видеозаписи с тренировками и выступлениями Яна (потому что они не брали кого попало). Потом Петр на 40 дней приехал в зал к Альдо. Платил только за билеты и проживание – тренировался в зале бесплатно.
Несколько воспоминаний Петра Яна о том периоде:
- Много раз вставал в спарринги с Альдо. Потом говорил, что это один из сильнейших бойцов, которых когда-либо видел.
- Отмечал, что у всех бойцов из Бразилии шикарная борьба, но они также эффективно действуют в стойке.
- Почти все время лили дожди – было настолько холодно, что Ян грелся дома у плиты. Тогда он заплатил за газ 200 долларов.
Тогда у Альдо и у Яна сформировалось положительное мнение друг о друге. Альдо называл Яна отличным парнем, говорил, что они круто потренировались и между ними возникли дружеские отношения.
Ян же называл Альдо крутым парнем, легендой: «У меня впереди бой за пояс чемпиона UFC. То, о чем я раньше и подумать не мог. Даже не смел представить. Приятно осознавать, что еще недавно дрался в омских клубах, а сейчас буду выступать с легендой на «Бойцовском острове».
У Яна крутой трешток: он называл Сехудо очкошником – тот обозвал его коммунистической картошкой
Истории о взаимоотношениях Яна с другими бойцами UFC:
1. Он много мечтал о поединке с Сехудо, регулярно провоцировал его через СМИ. В итоге Сехудо завершил карьеру, а Ян его приложил: «Сехудо завершил карьеру. Думаю, он это серьезно. Клоун решил бежать».
До этого Ян много раз ржал над ним из-за того, что тот бегает от боя. Один раз даже назвал очкошником.
2. Коди Гарбрандт отклонил предложение боя Яна. Его реакция: «У Гарбрандта нет ни логики, ни подбородка».
3. По Юрайю Фэйберу он проходился не так жестко, но было забавно: «Его волосы будут мне мешать опять в бою. Придется его как Джона Додсона за кучеряшки ловить».
Единственный минус, который Ян сам же отмечает – он пока не очень хорошо батлится на английском: «Если бы я владел разговорным английским, думаю, задолбал бы их уже и в интернете. Сейчас работаю над этим компонентом». Этот момент замечал и Сехудо. Один раз в сторону Яна полетел забавный панч:
«Тройной чемпион хочет драться с тобой, Петр. Но твой английский должен стать лучше, ты отвратительная коммунистическая картошка».