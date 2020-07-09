Ян попал в ММА благодаря желанию заработать. Семь лет назад он работал охранником, а сейчас взял титул UFC

20 тысяч – первый гонорар Яна за победу. В интервью «Матч ТВ» и Sports.ru он объяснял, что потратил эту сумму на подарок девушке и оплату съемной квартиры. То время – жесткий дефицит финансов для Яна. Он брался за любую работу, чтобы прокормить себя. В 2013-м он даже работал в ночном клубе охранником. Слова о тех временах:

«Я всегда был маленьким, мой рост 170 см, а вес 61 кг. Если в клуб заходил подвыпивший человек, он из всей охраны выбирал меня и нарывался. Сейчас я смотрю на это как на хороший опыт, я помню откуда я и ничего не забываю».

Ян говорит, что улица и суровые условия, в которых он провел юность, воспитали в нем бойцовский характер. У него никогда не было выбора, с кем драться, поэтому он положительно отвечает на любой запрос на бой: он всегда был готов к драке с абсолютно любым соперником.

Ян бесплатно тренировался у Альдо в зале. Скоро он подерутся в титульном поединке

Перед боем с Жозе Альдо Ян не устраивает трештока. Он спокойно отвечает на провокационные вопросы, не переходит на личности, а из жесткого только говорит, что победит Альдо.

Перед боем с Джоном Додсоном в 2018-м он ездил на сборы в Бразилию, где бесплатно тренировался в зале Альдо. Ян говорил, что такую возможность организовал ему спонсор. Он связался с представителями Альдо, отправил им видеозаписи с тренировками и выступлениями Яна (потому что они не брали кого попало). Потом Петр на 40 дней приехал в зал к Альдо. Платил только за билеты и проживание – тренировался в зале бесплатно.