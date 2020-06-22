Главный судья UFC. Женат на русской, бил полицейского электрошокером, посвящает жест девочке с раком мозга

Работа судьей – угрозы, нападения в октагоне и борьба с предрассудками:

• «Парни искали меня на парковке после тех маленьких боев. В первые дни на меня пару раз нападали в клетке люди, которым не нравилось, что я прекращаю бой. А в других случаях бойцы, которые были без сознания, не понимали, что лучше им больше не драться, что я судья и пытаюсь помочь. На одном мероприятии King of the Cage боец попытался меня ударить. Показал, что заблокирую его удар».

• «Как-то давно я согласился поехать на шоу в Алабаме. Родители сказали: «Ты едешь в Алабаму, будь там осторожнее. Веди себя сдержанно – там все по-другому». В Америке богатая история расизма. Я поехал туда, шоу обслуживали полицейские, которые похожи на типичных копов с юга и которых боятся.

Я с ними сфотографировался. После шоу ко мне подошел полицейский и сказал: «Эй, поехали с нами тормозить людей». Я такой: «Нет, извините, мне это неинтересно, ведь я из Лос-Анджелеса». Они были заряжены: «Представь, что мы скажем: «Тебя тормознул Херб Дин, сучка!» Другой говорит: «Давай что-нибудь сделаем. Может, электрошокером меня ударишь?» Он достал тазер и вложил мне в руку. Думаю: «Что за хрень?» Ударил его шокером, бил несколько раз».

До появления в 2004 году в UFCДин уже судил в восьми промоушенах: «До того, как я начал пахать в UFC, я, вероятно, пахал больше, чем кто-либо, кого я знаю. Я был ботаником из ММА и ездил целый день, чтобы попасть на бой». Первый титульный для Дина бой в UFC между Тимом Сильвией и Фрэнком Миром мог стать последним.

Сильвия и Мир дрались за пояс в тяжелом весе, но через 50 секунд Дин досрочно остановил бой, когда увидел, как рука Сильвии хрустнула после болевого приема. Сильвия спорил и давил, что все в порядке, но чемпионом под гул зрителей объявили Фрэнка Мира. В больнице врачи подтвердили у Сильвии перелом руки в четырех местах, прооперировали и вшили металлическую пластину. Сейчас рука Сильвии гноится, деньги на операцию он просит у UFC.

В подкасте Джо Рогана Дин говорил о том бое: «Я остановил его и попросил врача осмотреть Сильвию. Врач сказал: «Все хорошо, он в порядке». И я такой: «Твою мать!» В тот момент думал: «Что ж, было здорово поучаствовать, но больше этим я заниматься не буду». Клянусь, в голове были такие мысли. А еще думал, как выйти с арены целым через толпу фанатов».