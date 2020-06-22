- Херб Дин
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Главный судья UFC. Женат на русской, бил полицейского электрошокером, посвящает жест девочке с раком мозга
Дин устраивал бои в школе, ездил в индейские резервации и подрабатывал в службе розыска и контроля трудных подростков
Детство Херба Дина заполняли фильмы про кунг-фу. С друзьями он залипал на Брюса Ли и играл в карате, пока в девять лет не занялся им профессионально. В школе Дин организовывал бои: «В нашей школе, к примеру, мы устраивали собственные соревнования по панкратиону. Еще проводились поединки MMA на территории индейских резерваций. Там у них особые законы. И поскольку в Калифорнии бои без правил были под запретом, мы ездили в эти резервации».
В 1993 году стартовал UFC. Дин тренировался у Фрэнка Трежо и спарринговал с Зейном Фрейзером, который участвовал в UFC 1. Заход на новый спорт укрепил увлечение: «Тогда я еще не верил, что бойцы из разных стилей действительно выйдут в клетку и будут драться. Видеть, как борец сумо Тейла Тули остается без зуба, который ему выбил кикбоксер Жерар Гордо через 30 секунд после начала боя, – умопомрачительное событие».
Дин подрабатывал охранником в ночном клубе, искал людей в розыске и разбирался с проблемными подростками: «У нас была целая группа поддержки, учили ребят общению. Помогали, в частности, наладить отношения между тинейджерами и их родителями».
В 2001 году Дин начал карьеру в MMA, где провел пять официальных боев в тяжелом весе (три проиграл), но больше запомнился по дредам на голове. Он носит их с 90-х годов и получил прозвище Хищник за сходство с героем фильма. Последний бой Дина прошел в 2007-м – против актера Дэйва Леджено, который играл оборотня в трех частях «Гарри Поттера». Леджено победил и травмировал Дину глаз, а через семь лет погиб из-за жары в Долине Смерти.
У Дина больше пяти тысяч боев в MMA, но он чуть не закончил после дебюта, когда боец сломал руку в четырех местах
На турнирах в индейских резервациях тренер Дина Ларри Ландлесс работал судьей, а он и его друзья – инспекторами, которые следили, чтобы бойцы не засовывали в перчатки тяжелые и острые предметы. Дину нравилось, чем занимается Ландлесс, поэтому он дрался сам и совмещал это с работой судьи: «Первое шоу, которое я судил, – на King of the Cage [в 1999 году]. Они получили лицензию в Неваде, и в то время я был одним из единственных лицензированных судей в штате».
Работа судьей – угрозы, нападения в октагоне и борьба с предрассудками:
• «Парни искали меня на парковке после тех маленьких боев. В первые дни на меня пару раз нападали в клетке люди, которым не нравилось, что я прекращаю бой. А в других случаях бойцы, которые были без сознания, не понимали, что лучше им больше не драться, что я судья и пытаюсь помочь. На одном мероприятии King of the Cage боец попытался меня ударить. Показал, что заблокирую его удар».
• «Как-то давно я согласился поехать на шоу в Алабаме. Родители сказали: «Ты едешь в Алабаму, будь там осторожнее. Веди себя сдержанно – там все по-другому». В Америке богатая история расизма. Я поехал туда, шоу обслуживали полицейские, которые похожи на типичных копов с юга и которых боятся.
Я с ними сфотографировался. После шоу ко мне подошел полицейский и сказал: «Эй, поехали с нами тормозить людей». Я такой: «Нет, извините, мне это неинтересно, ведь я из Лос-Анджелеса». Они были заряжены: «Представь, что мы скажем: «Тебя тормознул Херб Дин, сучка!» Другой говорит: «Давай что-нибудь сделаем. Может, электрошокером меня ударишь?» Он достал тазер и вложил мне в руку. Думаю: «Что за хрень?» Ударил его шокером, бил несколько раз».
До появления в 2004 году в UFCДин уже судил в восьми промоушенах: «До того, как я начал пахать в UFC, я, вероятно, пахал больше, чем кто-либо, кого я знаю. Я был ботаником из ММА и ездил целый день, чтобы попасть на бой». Первый титульный для Дина бой в UFC между Тимом Сильвией и Фрэнком Миром мог стать последним.
Сильвия и Мир дрались за пояс в тяжелом весе, но через 50 секунд Дин досрочно остановил бой, когда увидел, как рука Сильвии хрустнула после болевого приема. Сильвия спорил и давил, что все в порядке, но чемпионом под гул зрителей объявили Фрэнка Мира. В больнице врачи подтвердили у Сильвии перелом руки в четырех местах, прооперировали и вшили металлическую пластину. Сейчас рука Сильвии гноится, деньги на операцию он просит у UFC.
В подкасте Джо Рогана Дин говорил о том бое: «Я остановил его и попросил врача осмотреть Сильвию. Врач сказал: «Все хорошо, он в порядке». И я такой: «Твою мать!» В тот момент думал: «Что ж, было здорово поучаствовать, но больше этим я заниматься не буду». Клянусь, в голове были такие мысли. А еще думал, как выйти с арены целым через толпу фанатов».
Судейская карьера Дина – это больше пяти тысяч боев в ММА. Семь раз Дин судил Конора Макгрегора: зафиксировал его победу над Серроне и поражение от Хабиба. «Когда Хабиб побил Конора, подруга отправила моей жене фото, где люди гоняли по улицам на лошадях и стреляли», – рассказывал Дин.
Дэйна Уайт в 2011-м назвал Дина лучшим судьей в ММА: «Я не знаю этого парня, мы не тусуемся, я никогда не говорил ему «привет», никогда не говорил ему пары слов. Херб Дин – лучший рефери в этом бизнесе. Он лучший судья за всю историю этого вида спорта».
Дин считает работу судьей призванием: «О, мэн! Я обожаю просто быть частью нашего спорта. Все что угодно делать: тренироваться, соревноваться, помогать там по технической части, стульчики расставлять на турнирах. Я горел MMA с самого начала. Я готов делать все для этого спорта. И посвящать ему свое время.
Когда я только взялся за эту работу, я почувствовал, что судейство – попытка уравновесить чаши весов, где, с одной стороны, мечты и карьеры бойцов, а с другой – их здоровье и безопасность. Я невероятно серьезно к этому отношусь. Для меня эта работа в каком-то смысле священна».
Дополнительный символизм – фирменный жест с двумя пальцами, которые Дин прикладывает к голове и поднимает вверх. Это отсылка к личной истории: «Мой жест появился много лет назад. Дочь одного из инспекторов боролась с раком мозга, когда спортивная комиссия взяла под контроль бои в Калифорнии. Она спросила меня, могу ли я дотронуться до своей головы, где была ее опухоль».
Дин и Россия: жена – из Санкт-Петербурга, а он сам знает русский алфавит, ездил в Дагестан, Чечню и на Камчатку
Впервые Дин попал в Россию в 1995 году, когда работал в компании, которая снимала документальные фильмы. В 2017 году во второй раз (уже с тремя детьми) женился – на русской девушке из Санкт-Петербурга. Дин познакомился с ней в Китае, где она работала переводчицей на торговой выставке, а он – судил бои. В США они снова встретились и поженились.
Дин любит русскую кухню, смотрит сериалы и в ресторане заказывает камчатских крабов: «Вот мы смотрели вместе «Бригаду». Она иногда готовит мне русскую еду. Делаем уху. Иногда у себя на заднем дворе готовим ее. Устраиваем там костерок и все такое». Иногда Дин подписывает посты в инстаграме на русском языке, но связан с Россией не только из-за жены:
• «Знаю пару слов. Учил алфавит, поэтому немного понимаю русский язык. Я приезжал в Грозный, побывал во многих местах. Там очень круто. Мне понравилась энергия местных жителей и стремление к развитию, потому что там была война, ты же знаешь?»
• «Мне нравится летать в Россию. Россия похожа на США, там есть много уникальных мест и городов. Для некоторых Америка кажется совсем другой в разных штатах – там то же самое».
• Дин судил бои промоушенов ACA и ACB в Чечне, Дагестане, Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, заезжал в Сочи и на Камчатку и оценил кавказских болельщиков: «Они порой слишком шумны, но от них идет потрясающая энергетика. Я бы даже сказал, семейная энергетика».
• «В Дагестане здорово и весело. Ездил в школу, где дети занимались борьбой. Там многие школы со спортивным уклоном. Наблюдал, как маленький ребенок лет девяти подтянулся раз 15. Когда тренер снял его с перекладины, было видно, как он злился, потому что хотел подтянуться еще больше. Народ там так любит MMA, что это похоже на концерт The Beatles, где все сходили с ума. Только в Дагестане это не девочки-подростки, а много маленьких борцов».
Дин занимается музыкой и восстанавливает автомобили
Еще Дин с семьей сочиняет музыку. «Мы все любим играть на гитаре, так что будем сидеть и импровизировать вместе. Я играю все что угодно для удовольствия. Будь то джаз, R&B или рок. Мне нравится учить песни», – говорил Дин. Работу судьей он сравнивает с бас-гитарой, которая задает ритм: «Я думаю, что быть рефери – то же самое, что быть басистом в группе. Он обеспечивает последовательный ритм и устанавливает его так, чтобы другие инструменты сияли».
Еще одно увлечение – машины. В Сочи Дин сфотографировался рядом с «Волгой», а дома восстанавливает ретро-автомобили. «Получаю удовольствие от восстановления автомобилей. Сейчас я работаю над Bronco 1974 года», – говорил Дин. Это выглядит так: