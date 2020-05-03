Любой ивент UFC начинается с фразы «It’s time». Ее кричит диктор, который работает там 25 лет и специально тренируется для голоса
Брюс Баффер – важнейшая фигура в жизни UFC. Он работает диктором октагоне перед каждым боем более 20 лет. За это время он стал настоящей легендой и голосом UFC. А его фирменная фраза «It’s time» – культ, без которого нельзя представить ни одного поединка.
Баффер всегда мечтал о работе диктора. На первый ивент его отпустила мама, за которой он ухаживал в больнице
1996-й. Брюс Баффер еще не так плотно связан с UFC. На тот момент он был всего лишь менеджером Скотта Ферроццо – пробивал для него соперников, договаривался со спонсорами. Так Баффер открыл для себя UFC: он организовал бой для Ферроццо с другим тяжеловесом – Дэвидом Эбботтом. На том мероприятии его впервые зацепила работа диктора октагона.
«Это была небольшая уловка с моей стороны. Я просто хотел быть ближе к этой теме. Я звонил в Нью-Йорк, отправлял в UFC свои резюме. Первое время они не отвечали мне. Но потом внезапно позвонили: «Слушай, дядя нашего основного диктора умер, и диктор уехал на похороны. Ты нужен нам на мероприятии в Алабаме».
В это время Брюс тоже был в больнице – его мама была после операции (она была в порядке, но ей нужен был постоянный уход). Изначально он отказался, и его мама слышала этот разговор. Она попросила его взять время на размышление и положить трубку. Как только Баффер сделал это, она тут же подняла большой палец вверх – «Ты должен сделать это, ведь ты так долго этого ждал».
«Это было похоже на сцену из Рокки – помните, когда его жена была в больнице, а он не мог ничего сделать: ни поесть, ни потренироваться. Мама сказала, что это событие важно для меня. Она отпустила меня на работу. А я пошел и просто сделал это».
Баффер говорит, что первое мероприятие в качестве диктора он провел так себе – волновался, назвал неправильно фамилии нескольких бойцов. Спустя пару дней после этого он решился сам позвонить в офис UFC – тогда он обещал сделать турнир более узнаваемым. В UFC сказали, что подумают.
На тот момент у Баффера уже была небольшая популярность. Он был диктором на некоторых турнирах по смешанным единоборствам, озвучивал рекламные ролики. Благодаря этому его пригласили на съемки в сериале «Друзья» (3 сезон 24 серия). Там он должен был появиться в одной серии в качестве диктора UFC, но у Warner Bros. было одно условие – чтобы человек, сыгравший диктора UFC, был реальным диктором UFC.
Тогда Баффер позвонил в UFC и рассказал об этом: «Мне просто ответили: «Хорошо, снимайся. Мы посмотрим, что можно сделать с тобой».
Баффер заводит толпу парой движений – это целый ритуал. Ради хорошего выступления он занимается в зале, ходит в спа и ест много меда
Изначально Баффер объявлял бои фразой «It’s time for the Ultimate Fighting Championship». Но потом понял: это очень длинная и немного нудная фраза. Сократить ее до простого «It’s time» предложил Бафферу его брат Майкл (легендарный диктор бокса – но об этом позже).
Со временем Брюс Баффер проапгрейдил и свои движения во время объявления бойцов. Вот главные моменты:
• Он обязательно смотрит в глаза каждому бойцу. По мнению Баффера, он заряжает их перед боем.
• Так Баффер объявляет бойцов: поворачивается к первому, называет его, резко поворачивается на 180 градусов и объявляет второго. Движение стало культовым. А сам Баффер объяснял его так:
«Я ненавижу стоять на месте. Это же UFC, одно из величайших спортивных событий в мире. Тут важна энергетика. Однажды я посмотрел в правый угол и машинально повернулся в левый. Так родилось мое движение – мой поворот на 180 градусов».
Бафферу 62. Несмотря на возраст, он в великолепной форме – как сам говорит, только в тонусе он может объявлять бойцов. Обычный день Баффера – ходит в спортзал, занимается с тренером, много работает на растяжку. Пластика помогает ему естественнее двигаться в октагоне.
Плюс он заботится о своем голосе. Баффер говорит, что несколько раз в неделю ходит в спа, поскольку пар и высокие температуры хорошо влияют на состояние голосовых связок. За день до боя он не посещает шумные мероприятия, где мог бы сорвать голос, а отдыхает, отсыпается – только в хорошем состоянии можно достойно провести начало мероприятия UFC.
Баффер обожает мед – он тоже помогает связкам. Баффер говорит, что много ест его, поэтому его голос в порядке всегда – он проводил мероприятия UFC с температурой почти под 40 градусов, после ларингита, во время заболевания тяжелой простудой.
«Смысл моей жизни в фразе «It’s time» («Время пришло»). Если бы Дэйна Уайт неожиданно позвонил бы мне и сказал: «Приготовься, сегодня ты ведешь шоу», я был бы готов. Я всегда готов. Моя фраза в октагоне – мой девиз по жизни».
Брюс Баффер познакомился со сводным братом, когда ему было тридцать. Он тоже легендарный диктор ринга, но в боксе
Родители Майкла Баффера (легендарного диктора в боксе, автора знаменитой фразы «Let's get ready to rumble») развелись, когда ему было 11 месяцев. С того момента он жил в приемной семье. До 38 лет он работал в разных места: был водителем, чинил машины, был моделью. В 38 ушел в профессиональный бокс, где стал диктором ринга.
Майкл Баффер знал, что он приемный. Лишь в 1989 году, когда ему было 45 лет, он связался со своим биологическим отцом. Тот представил Майкла его сводному брат – Брюсу Бафферу.
Брюс Баффер говорил, что задумывался о родстве с Майклом, когда видел его по телевизору – внешне они очень похожи друг на друга, их голоса и манера движения тоже похожи. На момент первой встречи Брюсу было 32.
«Я говорил папе: «Как, у меня есть брат, но ты мне ничего не сказал? И это Майкл Баффер, обалдеть». Я был зол и в восторге одновременно. Мы познакомились с ним и сразу сдружились. Нас объединяла любовь к боевым видам спорта. Он фанател от бокса. Я – от MMA. Мы отлично понимали друг друга».
Желание Брюса Баффера попробовать себя в качестве диктора октагона пошло с Майкла – он давал ему советы на ранних этапах, помогал ему. Майкл даже посоветовал Брюсу сократить его знаменитое приветствие болельщиков до «It’s time».
До начала самостоятельной карьеры Брюс был менеджером Майкла. Позже они создали Buffer Partnership – у компании есть патент на знаменитые фразы братьев Бафферов. Суммарно они заработали на фразах более 500 миллионов долларов.
Для Брюса брат – самый большой авторитет в карьерном плане. Брюс Баффер называет своим самым большим достижением работу на UFC 246 (когда дрались Коннор и ковбой Серроне). После 11 боев Брюс Баффер сразу же спустился из октагона к своему брату.
«Майкл сказал, что я был лучше всех, что я – самый большой шоумен в мире. Это были самые важные слова в моей жизни».
Еще несколько фактов о Брюсе Баффере
- У него зеленый пояс по дзюдо и черный пояс по Тансудо.
- По некоторым данным, он получает от 100 тысяч до 300 тысяч долларов за работу на одном мероприятии UFC.
- Брюс Баффер – официальный ведущий World Series of Beer Pong (крупнейший алкотурнир в мире).
- У него есть контракт с HBO, много раз снимался в сериалах, играя в эпизодических ролях.
- Баффер – профессиональный игрок в покер. На мировом чемпионате от ESPN он занял шестое место.
- За все время работы по разным причинам пропустил только 4 мероприятия UFC.
- Его дедушка Джон Лиски (известен как Джонни Бафф) был чемпионом мира по боксу-1921 в наилегчайшем весе.