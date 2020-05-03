Любой ивент UFC начинается с фразы «It’s time». Ее кричит диктор, который работает там 25 лет и специально тренируется для голоса

В это время Брюс тоже был в больнице – его мама была после операции (она была в порядке, но ей нужен был постоянный уход). Изначально он отказался, и его мама слышала этот разговор. Она попросила его взять время на размышление и положить трубку. Как только Баффер сделал это, она тут же подняла большой палец вверх – «Ты должен сделать это, ведь ты так долго этого ждал».

«Это было похоже на сцену из Рокки – помните, когда его жена была в больнице, а он не мог ничего сделать: ни поесть, ни потренироваться. Мама сказала, что это событие важно для меня. Она отпустила меня на работу. А я пошел и просто сделал это».

Баффер говорит, что первое мероприятие в качестве диктора он провел так себе – волновался, назвал неправильно фамилии нескольких бойцов. Спустя пару дней после этого он решился сам позвонить в офис UFC – тогда он обещал сделать турнир более узнаваемым. В UFC сказали, что подумают.

На тот момент у Баффера уже была небольшая популярность. Он был диктором на некоторых турнирах по смешанным единоборствам, озвучивал рекламные ролики. Благодаря этому его пригласили на съемки в сериале «Друзья» (3 сезон 24 серия). Там он должен был появиться в одной серии в качестве диктора UFC, но у Warner Bros. было одно условие – чтобы человек, сыгравший диктора UFC, был реальным диктором UFC.

Тогда Баффер позвонил в UFC и рассказал об этом: «Мне просто ответили: «Хорошо, снимайся. Мы посмотрим, что можно сделать с тобой».