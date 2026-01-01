Брюс Баффер

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Ринг-анонсер Брюс Баффер впервые с 1996 года пропустит номерной турнир UFC
#Брюс Баффер
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Любой ивент UFC начинается с фразы «It’s time». Ее кричит диктор, который работает там 25 лет и специально тренируется для голоса
#Брюс Баффер
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