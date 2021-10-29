Брюс Баффер
UFC
UFC 267
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#Брюс Баффер #UFC 267 #UFC

Ринг-анонсер Брюс Баффер впервые с 1996 года пропустит номерной турнир UFC

3 часа назад

Брюс Баффер – постоянный ринг-анонсер UFC уже 25 лет подряд. Любой ивент начинается с его фразы «It’s Time». Баффер начинал анонсы поединков UFC в 1996 году и работает до сих пор. Про него Дэйна Уайт как-то сказал:

«Если Брюс когда-нибудь уйдет из UFC, то организацию можно закрывать. Без него будет тихо и скучно».

На «Голе» есть текст про Баффера:

Любой ивент UFC начинается с фразы «It’s time». Ее кричит диктор, который работает там 25 лет и специально тренируется для голоса

30 октября в Абу-Даби состоится UFC 267, но его Баффер пропустит из-за положительного теста на коронавирус. Он впервые за 25 лет пропускает номерной турнир UFC.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
MMA Fighting
Сюжеты из UFC 267:
Тренер Петра Яна воевал снайпером в Ираке и Афганистане и спасал сослуживцев от смерти
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
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