Ринг-анонсер Брюс Баффер впервые с 1996 года пропустит номерной турнир UFC

Брюс Баффер – постоянный ринг-анонсер UFC уже 25 лет подряд. Любой ивент начинается с его фразы «It’s Time». Баффер начинал анонсы поединков UFC в 1996 году и работает до сих пор. Про него Дэйна Уайт как-то сказал:

«Если Брюс когда-нибудь уйдет из UFC, то организацию можно закрывать. Без него будет тихо и скучно».

На «Голе» есть текст про Баффера:

Любой ивент UFC начинается с фразы «It’s time». Ее кричит диктор, который работает там 25 лет и специально тренируется для голоса

30 октября в Абу-Даби состоится UFC 267, но его Баффер пропустит из-за положительного теста на коронавирус. Он впервые за 25 лет пропускает номерной турнир UFC.