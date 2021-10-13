Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267

Мы начнем онлайн-трансляцию турнира UFC 267 30 октября. Предварительный кард стартует в 17:30 по Москве, основной – в 21:00. До этой даты в материале будут важные обновления.

Именно 30 октября в Абу-Даби пройдет номерной турнир UFC 267. Это один из самых интересных турниров за весь год, потому что там подерутся сразу десять бойцов из России. В одном карде друг за другом выйдут Петр Ян, Ислам Махачев, Хамзат Чимаев, Александр Волков и другие топовые бойцы. И все поединки будут показаны в удобное время.

UFC 267 – это еще и два титульных боя. Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе. Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой за временный титул в легчайшем весе. Изначально у Яна планировался титульный реванш против Стерлинга, но тот перенес его на неопределенный срок. Он снялся с боя из-за травмы.

Официальная афиша турнира UFC 267: