UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Ян Блахович
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Волков – Тыбура
Джинглианг – Чимаев
Анкалаев – Оздемир
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#UFC 267 #UFC #Петр Ян #Хамзат Чимаев #Ислам Махачев #Александр Волков #Анкалаев – Оздемир #Блахович – Тейшейра #Волков – Тыбура #Джинглианг – Чимаев #Махачев – Хукер #Ян Блахович #Ян – Сэндхаген

Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267

10 минут назад

твиттер UFC

Мы начнем онлайн-трансляцию турнира UFC 267 30 октября. Предварительный кард стартует в 17:30 по Москве, основной – в 21:00. До этой даты в материале будут важные обновления.

Именно 30 октября в Абу-Даби пройдет номерной турнир UFC 267. Это один из самых интересных турниров за весь год, потому что там подерутся сразу десять бойцов из России. В одном карде друг за другом выйдут Петр Ян, Ислам Махачев, Хамзат Чимаев, Александр Волков и другие топовые бойцы. И все поединки будут показаны в удобное время.

UFC 267 – это еще и два титульных боя. Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе. Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут бой за временный титул в легчайшем весе. Изначально у Яна планировался титульный реванш против Стерлинга, но тот перенес его на неопределенный срок. Он снялся с боя из-за травмы.

Официальная афиша турнира UFC 267:

Проморолик турнира UFC 267:

Важное перед стартом:

Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев

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#Ислам Махачев
#Александр Волков
#Анкалаев – Оздемир
#Блахович – Тейшейра
#Волков – Тыбура
#Джинглианг – Чимаев
#Махачев – Хукер
#Ян Блахович
#Ян – Сэндхаген