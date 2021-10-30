Анкалаев – Оздемир

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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MMA
Результаты всех боев UFC 267
#UFC 267
MMA
Анкалаев имеет самую длинную действующую победную серию в полутяжелом весе UFC
#Магомед Анкалаев
MMA
Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей. Это первый бой основного карда UFC 267
#Анкалаев – Оздемир
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
MMA
В Абу-Даби прошли битвы взглядов перед UFC 267. Ян встретился с Сэндхагеном, Махачев – с Хукером
#UFC 267
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
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Материалы
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
Кто такой Анкалаев – звезда полутяжелого веса UFC. Проиграл дебютный бой на последней секунде, а теперь побеждает чаще всех
#Магомед Анкалаев
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
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