Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев

Турнир UFC 267 запланирован на 30 октября. Все поединки пройдут в Абу-Даби, куда приедут сразу десять бойцов из России.

На UFC 267 пройдут два титульных боя. Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за пояс в полутяжелом весе.

В другом бою Петр Ян и Кори Сэндхаген оспорят временный титул в легчайшем весе. Такой бой сложился, потому что снялся Алджамейн Стерлинг.