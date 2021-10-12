UFC 267
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Волков – Тыбура
Джинглианг – Чимаев
Анкалаев – Оздемир
#UFC 267 #Петр Ян #Хамзат Чимаев #Ислам Махачев #Александр Волков #Анкалаев – Оздемир #Блахович – Тейшейра #Волков – Тыбура #Джинглианг – Чимаев #Махачев – Хукер #Ян – Сэндхаген
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
43 минуты назад
Турнир UFC 267 запланирован на 30 октября. Все поединки пройдут в Абу-Даби, куда приедут сразу десять бойцов из России.
На UFC 267 пройдут два титульных боя. Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за пояс в полутяжелом весе.
В другом бою Петр Ян и Кори Сэндхаген оспорят временный титул в легчайшем весе. Такой бой сложился, потому что снялся Алджамейн Стерлинг.
Полный кард турнира UFC 267:
Основной кард
- Ян Блахович – Гловер Тейшейра (титульный бой)
- Петр Ян – Кори Сэндхаген (титульный бой)
- Ислам Махачев – Дэн Хукер
- Александр Волков – Марчин Тыбура
- Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев
- Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир
Предварительный кард
- Аманда Рибас – Вирна Яндироба
- Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов
- Альберт Дураев – Роман Копылов
- Шамиль Гамзатов – Михал Олейксейчук
- Макван Амирхани – Лерон Мерфи
- Ю Яозонг – Ален Амедовски
- Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов
- Тагир Уланбеков – Аллан Насцименто
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