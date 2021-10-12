UFC 267
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Волков – Тыбура
Джинглианг – Чимаев
Анкалаев – Оздемир
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#UFC 267 #Петр Ян #Хамзат Чимаев #Ислам Махачев #Александр Волков #Анкалаев – Оздемир #Блахович – Тейшейра #Волков – Тыбура #Джинглианг – Чимаев #Махачев – Хукер #Ян – Сэндхаген

Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев

43 минуты назад

Турнир UFC 267 запланирован на 30 октября. Все поединки пройдут в Абу-Даби, куда приедут сразу десять бойцов из России.

На UFC 267 пройдут два титульных боя. Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за пояс в полутяжелом весе.

В другом бою Петр Ян и Кори Сэндхаген оспорят временный титул в легчайшем весе. Такой бой сложился, потому что снялся Алджамейн Стерлинг.

Полный кард турнира UFC 267:

Основной кард

Предварительный кард

  • Аманда Рибас – Вирна Яндироба
  • Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов
  • Альберт Дураев – Роман Копылов
  • Шамиль Гамзатов – Михал Олейксейчук
  • Макван Амирхани – Лерон Мерфи
  • Ю Яозонг – Ален Амедовски
  • Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов
  • Тагир Уланбеков – Аллан Насцименто
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#UFC 267
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#Хамзат Чимаев
#Ислам Махачев
#Александр Волков
#Анкалаев – Оздемир
#Блахович – Тейшейра
#Волков – Тыбура
#Джинглианг – Чимаев
#Махачев – Хукер
#Ян – Сэндхаген