Блахович – Тейшейра

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
MMA
Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
#Гловер Тейшейра
MMA
Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
#Гловер Тейшейра
MMA
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
#Ян Блахович
MMA
Результаты всех боев UFC 267
#UFC 267
MMA
Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе
#Блахович – Тейшейра
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Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
#UFC 267
Блахович остался в UFC благодаря жене, которая уговорила организаторов. Теперь у него девять побед и чемпионский титул
#Блахович – Адесанья
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