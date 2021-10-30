Блахович – Тейшейра

Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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MMA
Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
MMA
Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
#Гловер Тейшейра
MMA
Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
#Гловер Тейшейра
MMA
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
#Ян Блахович
MMA
Результаты всех боев UFC 267
#UFC 267
MMA
Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе
#Блахович – Тейшейра
MMA
Тейшейра – единственный боец в истории UFC, который выиграл пять боев подряд в возрасте 40+
#Блахович – Тейшейра
MMA
Во сколько начало титульного боя Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267
MMA
Превью титульного боя Блахович – Тейшейра
#Блахович – Тейшейра
MMA
Прямая трансляция турнира UFC 267. Все варианты просмотра в России
#UFC 267
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Главные участники турнира UFC 267
#UFC 267
MMA
Афиша турнира UFC 267. Два титульных боя, возвращение Махачева и Чимаева
#UFC 267
MMA
Проморолик турнира UFC 267. Анонсированы бои Яна, Чимаева и Махачева
#UFC 267
MMA
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
#UFC 267
MMA
Дата проведения турнира UFC 267
#UFC 267