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Блахович – Тейшейра
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Блахович – Тейшейра
Дата проведения
30 октября 2021 г.
Место проведения
Абу-Даби, ОАЭ
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Новости
MMA
Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
31 октября 2021, 01:40
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Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
#Гловер Тейшейра
31 октября 2021, 01:00
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Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
#Гловер Тейшейра
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MMA
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
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Результаты всех боев UFC 267
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Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе
#Блахович – Тейшейра
31 октября 2021, 00:12
MMA
Тейшейра – единственный боец в истории UFC, который выиграл пять боев подряд в возрасте 40+
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Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
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Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
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MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
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Проморолик турнира UFC 267. Анонсированы бои Яна, Чимаева и Махачева
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Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
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