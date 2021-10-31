Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление

В Абу-Даби прошел UFC 267, где в основном карде участвовали четыре бойца из России.

Лучший бой вечера – поединок Петра Яна и Кори Сэндхагена. Они провели бой за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе и дрались все пять раундов. Ян победил единогласным решением судей.

Лучшее выступление – Хамзат Чимаев и Гловер Тейшейра. Чимаев выиграл четвертый бой в UFC и не пропустил ни одного удара, а Тейшейра стал чемпионом в полутяжелом весе. Они получат по 50 тысяч долларов.