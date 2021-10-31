UFC 267
UFC
Гловер Тейшейра
Хамзат Чимаев
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
#UFC 267 #UFC #Гловер Тейшейра #Хамзат Чимаев #Ян – Сэндхаген #Блахович – Тейшейра
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Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление

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В Абу-Даби прошел UFC 267, где в основном карде участвовали четыре бойца из России.

Лучший бой вечера – поединок Петра Яна и Кори Сэндхагена. Они провели бой за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе и дрались все пять раундов. Ян победил единогласным решением судей.

Лучшее выступление – Хамзат Чимаев и Гловер Тейшейра. Чимаев выиграл четвертый бой в UFC и не пропустил ни одного удара, а Тейшейра стал чемпионом в полутяжелом весе. Они получат по 50 тысяч долларов.

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Источник:
UFC
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#UFC 267
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#Гловер Тейшейра
#Хамзат Чимаев
#Ян – Сэндхаген
#Блахович – Тейшейра