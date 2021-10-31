Ян нанес меньше ударов и отдал Сэндхагену первый раунд на UFC 267. Но выиграл четыре раунда подряд

Петр Ян – обладатель временного пояса UFC в легчайшем весе. На турнире UFC 267 он победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

Официальный сайт UFC пишет, что Кори Сэндхаген выигрывал у Яна по итогам первого раунда. Дальше Петр Ян забрал четыре раунда подряд.

Сэндхаген имел преимущество по общему количеству ударов – 172:158. Он нанес и больше акцентированных ударов – 169:149.

Сэндхаген проиграл три из пяти последних боев в UFC. Ян проигрывал в UFC только Стерлингу.