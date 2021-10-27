Тренер Петра Яна воевал снайпером в Ираке и Афганистане и спасал сослуживцев от смерти
30 октября в Абу-Даби пройдет UFC 267. За титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе побьется Петр Ян. Что почитать об этом турнире:
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
Пока что Ян продолжает подготовку к поединку со своей командой. Один из ее участников – тренер по физподготовке Шон Кобер, который давно сотрудничает с Яном.
Что известно об этом тренере?
Несколько историй, не связанные с его сотрудничеством с Яном:
🎯 С 2006-го по 2012-й он проходил службу в австралийской армии. За это время он ездил в Ирак (2007), Восточный Тимор (2008) и дважды в Афганистан. В 2011-м он возглавил снайперский отряд во время второй командировки в Афганистан.
В 2012-м ВВС Австралии наградили Кобера за доблесть и храбрость, проявленные в октябре-2010 и в январе-2011 в Белудже. На сайте 5-го батальона Королевского полка Австралии сказано:
«Не раздумывая, капрал Кобер двинулся под обстрел, чтобы оказать немедленную медицинскую помощь товарищам. А затем он открыл огонь по противнику. Кобер перевез раненных в безопасное место. Его действия сыграли важную роль в управлении командой – он и его бойцы оттеснили врага и вернули преимущество в битве».
💣 Эту историю и другие подвиги Кобер описывал в инстаграме:
В описании он разместил пост, в котором описал весь ход той перестрелки. Кобер и его команда попали в засаду. Талибы [запрещенная на территории РФ организация] убили руководителя, а сам Кобер перевязывал рану раненому сослуживцу. Через год Кобер получил от него сообщение: «Год назад в этот день вы помогли спасти мне жизнь. Спасибо». Кобер отметил: «Один из моментов жизни, которым я особенно горжусь».
В другом посте Кобер описывал халатность некоторых сослуживцев, которые употребляли запрещенные вещества в военных командировках и сбегали при возникновении опасности.
Здесь Кобер рассказывал о своей ошибке – когда перед патрулированием снял тяжелый рюкзак, потому что был уставшим, и забыл его на базе. «Я понял, что забыл рюкзак с аптечкой (тогда у него была передовая аптечка для первой помощи) на базе. Я связался с командиром. Он орал: «Что? Ты серьезно? Ты гребанный идиот». Я никогда в жизни так не расстраивался. Но я должен был сообщить об этом моему командиру – он принял правильные решения, благодаря которым мы изменили направление движения».
Были и забавные моменты из его службы:
Награды Кобера:
Кобер также участвует в подкасте, в котором рассказывает о времени в австралийской армии.
🏈 В 2013-м Кобер вместе с девушкой переехал в Тасманию. Кобер – давний поклонник регби. В Австралии он играл в любительских лигах. А в Тасмании Кобер попал в профессиональную команду – «Хобарт Лайонс». Про это он рассказывал:
«Я очень серьезно отношусь к национальным чемпионатам, потому что мы будем играть против парней с профессиональными контрактами по регби, которые играли в Австралии и других сильных странах».
Кобер был защитником. В этом амплуа он выиграл несколько кубков Тасмании, после чего рассказывал: «Я уже в тот момент всерьез увлекался фитнесом. Но совмещал игровые тренировки и обычные. Мне не хватало адреналина. Я ушел после того, как понял: как тренер я дам этому миру больше пользы».
Игровой момент с Кобером:
Что известно о Кобере-тренере?
У него есть два принципа:
Главный – тренировки с умом. В качестве примера он рассказывает такую историю: «Два дровосека соревновались за титул лучшего в мире. Каждому дали по 6 часов: победителем будет тот, кто нарубит больше. Первый работал шесть часов без остановки. Второй работал 45 минут, потом уходил на 15. И так – все шесть часов. Он нарубил больше. А потом просто говорил: «Я отдыхал, когда точил топор». Мораль такая: тренируйтесь с умом и вы».
Другой – уделять внимание правильной работе нервной системы. В его лекции даже есть фраза: «Стресс – это важная физиологическая реакция, которая абсолютно необходима для кратковременного выживания. Как только ты поймешь, как работает нервная система, то сразу же легко распределишь нагрузку на себя».
Кобер – участник бойцовского клуба Tiger Muay Thai. На официальном сайте клуба сказано:
«Став тренером, Шон работал в том числе и со спортсменами высокого уровня. Например, с Таем Туйвасом из UFC, Стивом Карлом из Bellator. Шон работал с армейской сборной Австралии по регби, тренировал некоторых профессиональных регбистов, хоккеистов и бодибилдеров».
C Яном он познакомился в 2018-м. Тот момент Кобер описывал так: «Тренер, я хочу поработать с вами» – первые слова, которые я от вас услышал в марте 2018-го».
Периодически Кобер выкладывает видео с тренировками Яна. На баланс и координацию:
Самого Яна Кобер называет сибирским гангстером: