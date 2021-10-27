Тренер Петра Яна воевал снайпером в Ираке и Афганистане и спасал сослуживцев от смерти

Что известно об этом тренере?

Несколько историй, не связанные с его сотрудничеством с Яном:

🎯 С 2006-го по 2012-й он проходил службу в австралийской армии. За это время он ездил в Ирак (2007), Восточный Тимор (2008) и дважды в Афганистан. В 2011-м он возглавил снайперский отряд во время второй командировки в Афганистан.

В 2012-м ВВС Австралии наградили Кобера за доблесть и храбрость, проявленные в октябре-2010 и в январе-2011 в Белудже. На сайте 5-го батальона Королевского полка Австралии сказано:

«Не раздумывая, капрал Кобер двинулся под обстрел, чтобы оказать немедленную медицинскую помощь товарищам. А затем он открыл огонь по противнику. Кобер перевез раненных в безопасное место. Его действия сыграли важную роль в управлении командой – он и его бойцы оттеснили врага и вернули преимущество в битве».

💣 Эту историю и другие подвиги Кобер описывал в инстаграме: