UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Ян – Сэндхаген
Где смотреть UFC 267
2 часа назад
30 октября в Абу-Даби пройдет UFC 267. В основном карде подерутся четыре российских бойца, всего на турнире выступят 10 россиян.
Прямая трансляция пройдет на телеканале РЕН ТВ. Начало – в 22:00 по московскому времени. В прямой эфир попадут бои Ислама Махачева, Александра Волкова и Петра Яна.
На UFC 267 пройдут два титульных боя: Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за чемпионский пояс в полутяжелом весе, Петр Ян встретится с Кори Сэндхагеном за временный пояс чемпиона в легчайшем весе.
Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев
Прогноз на бой Махачев – Хукер
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