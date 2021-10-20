Где смотреть UFC 267

30 октября в Абу-Даби пройдет UFC 267. В основном карде подерутся четыре российских бойца, всего на турнире выступят 10 россиян.

Прямая трансляция пройдет на телеканале РЕН ТВ. Начало – в 22:00 по московскому времени. В прямой эфир попадут бои Ислама Махачева, Александра Волкова и Петра Яна.

На UFC 267 пройдут два титульных боя: Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за чемпионский пояс в полутяжелом весе, Петр Ян встретится с Кори Сэндхагеном за временный пояс чемпиона в легчайшем весе.

Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев

Прогноз на бой Махачев – Хукер

Прогноз на бой Ян – Сэндхаген