Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267

30 октября Ислам Махачев и Дэн Хукер подерутся на UFC 267. На турнире выступят 10 российских бойцов.

Прогноз букмекеров:

Победа Махачева – 1,15

Победа Хукера – 5,50

Хукер заменил в бою против Махачева Рафаэля Дос Аньоса, который снялся с турнира из-за травмы. Хукер проиграл два из трех последних боев в UFC.

Махачев – пятый номер легкого веса, Хукер – шестой. Махачев проведет третий бой в 2021 году и идет на серии из восьми побед.

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