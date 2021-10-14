Махачев – Хукер
UFC
UFC 267
Ислам Махачев
Дэн Хукер
Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267
7 минут назад
30 октября Ислам Махачев и Дэн Хукер подерутся на UFC 267. На турнире выступят 10 российских бойцов.
Прогноз букмекеров:
- Победа Махачева – 1,15
- Победа Хукера – 5,50
Хукер заменил в бою против Махачева Рафаэля Дос Аньоса, который снялся с турнира из-за травмы. Хукер проиграл два из трех последних боев в UFC.
Махачев – пятый номер легкого веса, Хукер – шестой. Махачев проведет третий бой в 2021 году и идет на серии из восьми побед.
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