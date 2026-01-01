Дэн Хукер

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
MMA
Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
#Ислам Махачев
MMA
Хукер проиграл три из четырех последних боев в UFC. Он идет шестым в рейтинге
#Махачев – Хукер
MMA
Махачев победил Хукера на турнире UFC 267. Все завершилось в первом раунде
#Махачев – Хукер
MMA
Где смотреть бой Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Во сколько начало боя Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
Все новости
Материалы
Сколько Махачев заработал за бой с Хукером на UFC 267
#Махачев – Хукер
Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев
Все материалы