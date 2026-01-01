Дэн Хукер

Лента
Материалы
Новости
MMA
Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
#Ислам Махачев
MMA
Хукер проиграл три из четырех последних боев в UFC. Он идет шестым в рейтинге
#Махачев – Хукер
MMA
Махачев победил Хукера на турнире UFC 267. Все завершилось в первом раунде
#Махачев – Хукер
MMA
Где смотреть бой Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Во сколько начало боя Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Прогноз на бой Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Дата боя Махачев – Хукер на UFC 267
#Махачев – Хукер
MMA
Махачев подерется с Хукером на UFC 267. Дос Аньос снялся с боя из-за травмы
#Ислам Махачев
MMA
Результаты всех боев на UFC 257
#UFC 257
MMA
Чендлер нокаутировал Хукера в первом раунде на UFC 257. Это его первый бой в UFC
#UFC 257
MMA
«Незначительные неудачи для меня не важны». Хукер показал разбитое лицо после боя с Порье
#Дэн Хукер
MMA
Порье и Хукер попали в больницу после боя на турнире UFC
#Дастин Порье