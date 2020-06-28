«Незначительные неудачи для меня не важны». Хукер показал разбитое лицо после боя с Порье

Боец UFC Дэн Хукер опубликовал пост в инстаграме после боя с Дастином Порье: «Быстрое сообщение для людей, которые поддерживают меня. Отдаю должное Порье – лучшему человеку этой ночью. Никаких сожалений и оправданий. Незначительные неудачи для меня не важны».