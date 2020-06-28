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#Дэн Хукер #UFC #MMA #Дастин Порье

«Незначительные неудачи для меня не важны». Хукер показал разбитое лицо после боя с Порье

28 июня 2020, 16:59

Боец UFC Дэн Хукер опубликовал пост в инстаграме после боя с Дастином Порье: «Быстрое сообщение для людей, которые поддерживают меня. Отдаю должное Порье – лучшему человеку этой ночью. Никаких сожалений и оправданий. Незначительные неудачи для меня не важны».

Порье победил Хукера единогласным решением судей. Потом оба бойца ездили в больницу.

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