Ян проиграл О’Мэлли на турнире UFC 280

Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли на турнире UFC 280 раздельным решением судей. Бой продлился все три раунда. Они дрались в основном карде ивента, который проходил в Абу-Даби.

Теперь О’Мэлли сможет в будущем претендовать на титульный поединок в легчайшем весе. На UFC 280 Алджамейн Стерлинг защищал пояс в бою против Диллашоу.

До этого боя Ян дважды проигрывал в UFC (трижды – в MMA). Оба поражения были в титульных боях против Стерлинга. В первом из них Ян проиграл из-за запрещенного удара.

Петр Ян занимает первое место в рейтинге бойцов легчайшего веса в UFC. Шон О’Мэлли в том же рейтинге идет только 11-м. В рейтинге вне категорий Ян пока остается 13-м.