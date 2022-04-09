Как Петр Ян стал главным бойцом России в эпоху после Хабиба – через работу охранником, Таиланд, бои со сломанным пальцем
Петр Ян – единственный боец из России с реальными титульными перспективами в UFC. Он уже владел поясом – побеждал Альдо в 2020 году. Потом проигрывал Стерлингу из-за запрещенного удара, но становился временным чемпионом через победу над Сэндхагеном в 2021-м. Ни один российский боец пока не выступает на таком уровне в UFC, когда каждый выход влияет на титул.
Как Петр Ян пришел к этому статусу: дрался с травмами и ненавидит деньги
В январе 2018 года Петр Ян готовился к переходу в UFC после чемпионства в ACB. Еще перед первым летним боем он сказал в интервью о целях в UFC. Главная – пояс: «По-хорошему, если с американской визой будет порядок и не будет серьезных травм, то за два-три года будет реально. Сейчас я нахожусь в таком возрасте, когда морально ты готов к громким боям».
За Хабибом в UFC была выстроенная система: помогал отец, рядом всегда тренировались лучшие. Случай Яна другой – даже его обычная карьера в MMA стала историей преодоления. Еще студентом он работал охранником: «Знаете, бывали такие моменты, заходил пьяный человек и говорил мне: «Что ты хочешь?», потому что я маленького роста. Но потом жалел об этом».
Уже в момент выступления в UFC Ян рассказал, что в его семье восемь детей: четыре брата и четыре сестры. Он начал бойцовскую карьеру с боя, где приз за победу составлял 20 тысяч рублей. Заявил о себе в разных промоушенах, но реальный результат пришел в UFC. Там Ян заработал 43,5 тысячи долларов за дебютный поединок. За чемпионский бой – в десять раз больше.
Дебют Яна в UFC – еще одна яркая история. Его соперником стал Теруто Ишихара. Бой завершился техническим нокаутом уже в первом раунде, а дальше прояснились подробности. Ян прошел через сорванную подготовку – за две недели до боя он не мог ходить из-за сломанного пальца. Об этом рассказывал его агент. Травмы были и дальше, но сам Ян предпочитает об этом молчать.
Сейчас за Яном стоит серьезная организация: с сентября 2018 года его спонсирует клуб «Архангел Михаил». По достижениям никто из клуба не сравним с Яном, но еще «Архангел Михаил» представляют чемпион М-1 Алексей Кунченко и боец MMA Иван Штырков. С каждым новым боем в UFC у Яна появляются и другие серьезные контракты: букмекеры, энергетики.
Самого Яна деньги мало интересуют. Себя он обеспечил – теперь помогает семье. После первого чемпионства в UFC Ян спокойно рассказывал, что потратит гонорар на семейный дом для мамы. Параллельно он занимается благотворительностью. Так в родном Екатеринбурге однажды поучаствовал в новогодней акции: открыл шар с желанием и купил ребенку батут.
Внутри UFC Ян выстроил безупречную репутацию, но все испортила защита против Стерлинга. После нее Ян еще раз внимательно учил правила, чтобы в будущем не повторилась дисквалификация из-за запрещенного удара. Сейчас у него возникают другие проблемы с боями: на UFC 273 в США Петр Ян прилетел без своих привычных секундантов. Они так и не получили визы.
Что сделало Яна спортивной звездой UFC: зрелищные бои, постоянные тренировки, закрытость
Дэйна Уайт всегда считал Петра Яна настоящим чемпионом UFC. Он официально признал это на пресс-конференции после боя Ян – Сэндхаген. Для Яна этот поединок стал первым после дисквалификации. Там же была и такая характеристика от Уайта: «Петр Ян – дикарь. Я имею в виду, что этот парень невероятен. Он неудержим – просто двигается вперед».
Соперники уважают Яна за такую настойчивость. Выделяют его зрелищный стиль и называют лучшим бойцом легчайшего дивизиона. Честнее всех оказался Сэндхаген. Он предсказал взаимный обмен ударами и зрелище еще до старта боя. Так и получилась рубка: оба установили рекорд по значимым ударам в легчайшем весе UFC. У Яна их было 149, у Сэндхагена – 169.
Автор Fight Site Томми Эллиотт еще в 2019 году подробно разбирал поведение Яна в октагоне. Через детские занятия боксом Ян научился правильно двигаться и выдавливать соперника к сетке без явного прессинга. Еще Ян учится у других: 40 дней тренировался с Альдо еще до момента, когда отобрал пояс. В 2022 году пересекся в лагере с Чимаевым (но не спарринговал).
Мы подробно рассказывали, почему Ян постоянно указывает на Таиланд в качестве места для тренировок. Выбирает его из-за победной энергетики – во время пандемии занимался там в гараже и на пляже. Из-за климата условия в Таиланде кажутся сложными, но это помогает Яну преодолевать себя. Его тренер по борьбе рассказывал: Ян бегает там даже по выходным.
Ян отличается от многих топ-бойцов в UFC по антуражу вокруг боев. Боец из клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин рассказывал подробности в интервью «Чемпионату»: «Я скажу фразой Пети: «Пока собака лижет яйца, лев наблюдает». Так он объяснял ситуацию, почему Ян почти не отвечал Стерлингу во время раскрутки их нового боя. Хотя тот оскорблял его в соцсетях.
Высказывания самого Яна опубликованы на сайте UFC: «Меня не интересует дивизион. Я сосредоточен на себе». Все это помогает Яну в спорте, но мешает ему стать по-настоящему популярным. Лучшие бойцы UFC сочиняют оскорбления. Совмещать это со спортом получается у Хамзата Чимаева – и вот уже Уайт называет его бой популярнее главных событий UFC 273.
Ян больше интересен зрелищными боями. Об этом говорит он сам, это же отмечают конкуренты. Все победы в UFC получились у Яна досрочным завершением или единогласным судейским решением. Дважды Ян брал чемпионский пояс (настоящий и временный) на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. После второго сказал: «Для меня это такая территория – Yan island».
Кто еще из российских бойцов выделяется в UFC
• Ислам Махачев идет в UFC на серии из десяти побед подряд. Он считается преемником Хабиба в легком весе, но до титульных боев пока не добрался. Дэйна Уайт все время двигал титульные перспективы Махачева. Его последние соперники: Грин, Хукер, Мойзес, Добер. Титулом владеет Оливейра. Порье и Гейджи идут выше в рейтинге, хотя Махачев поднялся там на третье место.
• Александр Волков остается единственным русским представителем в топе тяжелого веса. Пока он идет седьмым в рейтинге, но все титульные претензии испортили поражения. 26 июня 2021 года Волков проиграл Гану. Потом были две победы и поражение сабмишном от Тома Аспиналла. Пока Аспиналл выиграл все пять боев в UFC. Титулом в тяжелом весе владеет Фрэнсис Нганну.
• Магомед Анкалаев проиграл первый бой в UFC весной 2018 года. Дальше – восемь побед подряд и постепенный путь к вершине рейтинга. Анкалаев поднялся уже на четвертое место в рейтинге полутяжей, но выше остаются Тейшейра, Блахович, Прохазка и Ракич. Ни с одним из них Анкалаев еще не пересекался. Хотя и выиграл три последних боя единогласным решением.
• Есть показательный пример Аскара Аскарова: как пройти почти весь путь до титульного боя, а потом потерять шанс. Соперником Аскарова стал Кара-Франс из Новой Зеландии, но итог – поражение единогласным судейским решением. После этого Аскаров сразу откатился в рейтинге и в ближайшее время заново начнет путь к титульнику. Выше – чемпионы Фигейредо и Морено.
Из всех четверых реальный шанс на что-то серьезное остается у Махачева. Дэйна Уайт в очередной раз обещает ему будущий титульный бой, но теперь уже в ближайшей перспективе. Это подтверждал сам Махачев. Остается проблема по календарю: в мае за титул в легком весе подерутся Оливейра и Гейджи. И только после этого Махачев попадет на победителя.
Могут вмешаться и другие обстоятельства. Дэйна Уайт уже отвечал на вопросы по ситуации с возможным баном спортсменов из России. Это происходит в других видах спорта, но UFC не принимает никаких мер. Хотя даже сам Уайт не понимает перспективы бойцов из России. Петр Ян попал в идеальное время: дерется за титул в США без возможных ограничений.
На UFC 273 прояснилось, почему Яна нельзя считать мировой звездой уровня Хабиба или близкого к нему. Сорвался бой Волкановски – Холлоуэй. Вместо Холлоуэя экстренно заявился «Корейский зомби», но даже это не позволило поединку Ян – Стерлинг в итоге возглавить UFC 273. Так отреагировал боец Шон О’Mэлли: «Им не хватает величия. Это так странно».