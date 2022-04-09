Как Петр Ян стал главным бойцом России в эпоху после Хабиба – через работу охранником, Таиланд, бои со сломанным пальцем

Как Петр Ян пришел к этому статусу: дрался с травмами и ненавидит деньги

В январе 2018 года Петр Ян готовился к переходу в UFC после чемпионства в ACB. Еще перед первым летним боем он сказал в интервью о целях в UFC. Главная – пояс: «По-хорошему, если с американской визой будет порядок и не будет серьезных травм, то за два-три года будет реально. Сейчас я нахожусь в таком возрасте, когда морально ты готов к громким боям».

За Хабибом в UFC была выстроенная система: помогал отец, рядом всегда тренировались лучшие. Случай Яна другой – даже его обычная карьера в MMA стала историей преодоления. Еще студентом он работал охранником: «Знаете, бывали такие моменты, заходил пьяный человек и говорил мне: «Что ты хочешь?», потому что я маленького роста. Но потом жалел об этом».

Уже в момент выступления в UFC Ян рассказал, что в его семье восемь детей: четыре брата и четыре сестры. Он начал бойцовскую карьеру с боя, где приз за победу составлял 20 тысяч рублей. Заявил о себе в разных промоушенах, но реальный результат пришел в UFC. Там Ян заработал 43,5 тысячи долларов за дебютный поединок. За чемпионский бой – в десять раз больше.